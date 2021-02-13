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قوات الاحتلال الأمريكي تخلي موقعا بريف الحسكة السوري

أخلت قوات الاحتلال الأمريكي موقع تمركزها في صوامع تل علو بريف الحسكة السوري ونقلت عتادها وآلياتها إلى الأراضي العراقية.
کد خبر: ۱۰۳۴۲۴۵
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۸ 13 February 2021

قوات الاحتلال الأمريكي تخلي موقعا بريف الحسكة السوري

ونقل وكالة "سانا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال الأمريكي بدأت فجر أمس بنقل آلياتها وعتادها العسكري وجنودها من موقع تمركزها في صوامع تل علو في منطقة اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أخلت الموقع المذكور بشكل كامل بعد ظهر أمس وقامت بنقل آلياتها وعتادها العسكري والجنود الذين كانوا فيه إلى الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية غير الشرعي.

ويأتي إخلاء الاحتلال الامريكي لهذا الموقع بعد أيام قليلة من إدخاله جنودا ومعدات عسكرية من الأراضي العراقية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة حيث هبطت أربع حوامات تابعة له في قاعدة الشدادي وأنزلت جنوداً وصناديق محملة بالأسلحة والصواريخ.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقة النفط بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

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قوات الإحتلال الأمریکی فی سوریا سوریا الحسکة
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