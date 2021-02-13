استشهاد مدنيين في انفجار سيارة شمال سوريا

استشهد وأصيب عدد من المدنيين السوريين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي شمال سوريا والتي تنتشر فيها مجموعات تكفيرية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت وسط سوق بلدة الراعي التابعة لمنطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى استشهاد واصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وأشارت الوكالة إلى أن المناطق التي توجد فيها مجموعات تكفيرية مدعومة من النظام التركي تشهد مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.