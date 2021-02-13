القوات المسلحة تنفذ عملية هجومية جديدة على هدف بمطار أبها الدولي السعودي

وفي تغريدة على تويتر، قال سريع، "رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني، نفذ سلاح الجو المسير، ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

يأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان سريع إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للتحالف السعودي في منطقة "مدغل" في محافظة مأرب، واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بثلاث طائرات مسيرة، رداً على تصعيد التحالف ضد اليمن.