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الكاظمي يؤكد لسفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي مضيّ الحكومة في خطوات محاربة الفساد

إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق.
کد خبر: ۱۰۳۴۲۱۴
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰ 13 February 2021

إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق.

واستعرض خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الإتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.

وقال، إن الورقة الإصلاحية تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطوّر، ينشط الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل، ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل.

كما بيّن مُضيّ الحكومة في خطوات محاربة الفساد على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي تعيق هذا الملف نتيجة تضرر مصالح من بقي يعتاش على موارد الدولة بشكل غير شرعي لسنوات طويلة.

وشدد على ضرورة تفعيل مُخرجات المؤتمرات الدولية التي عقدت بهذا الصدد، لأجل أن تتحوّل الى خطوات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.

وأشاد سفراء دول مجموعة الاتصال الإقتصادي التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي اضافة الى البنك الدولي، بأهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الإصلاح، كما اعربوا عن استعدادهم للعمل وفق الأولويات التي يحددها العراق لدعم مسيرة الاصلاح وجهود مكافحة الفساد.

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برچسب ها
العراق علاقات خارجیة مکافحة الفساد
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