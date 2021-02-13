القوات العراقية تقبض على 13 إرهابياً شمال العراق

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على 13 إرهابيا في محافظة نينوى شمال العراق.

وجاء في بيان صدر عن وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أنه “تم إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي لانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأوضح البيان أن الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتنظيم “داعش” واشتراكهم بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية العراقية قبل عمليات التحرير واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت أمس تسعة من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظتي صلاح الدين وكركوك.