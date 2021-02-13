وزارة الدفاع تعلن وصول 100 مدرعة بريطانية إلى لبنان

وزارة الدفاع البريطانية تعلن في تغريدة عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع "لاند روفر"، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، عن وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع "لاند روفر"، بالإضافة إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي، مكون من 16 شخصاً لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على إستخدامها".

وأضافت في تغريدة ثانية، أن "تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى "الدفاع عن حدوده مع سوريا"، مشيرةً الى أن "المدرعات من شأنها تعزيز فرص منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود".