ظريف: هل قرأ الثلاثي الأوروبي بنود خطة العمل الشاملة قبل مطالبة إيران بوقف إجراءاتها؟

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يدعو فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التركيز في فقرات خطة العمل الشاملة المشتركة، قبل مطالبة إيران بوقف إجراءاتها.

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى التركيز في فقرات خطة العمل الشاملة المشتركة، قبل مطالبة إيران بوقف إجراءاتها.

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "هل قرأ شركاؤنا في مجموعة E3 الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة ورسائل إيران العديدة على هذا الأساس؟".

وأضاف: "بأي منطق يقع على عاتق إيران مسؤولية وقف إجراءاتها العلاجية المتخذة بعد عام كامل من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة؟ ماذا فعلت E3 لأداء واجباتها؟".مح