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ولي عهد ابو ظبي والرئيس العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اليوم الرئيس العراقي برهم صالح، وبحثا التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.
کد خبر: ۱۰۳۳۹۶۳
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۰ 12 February 2021

ولي عهد ابو ظبي والرئيس العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، أن "رئيس الجمهورية التقى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارة عمل أجراها لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والبلد الشقيق، وضرورة تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وهنأ صالح بحسب البيان، "قياة دولة الإمارات وشعبها، بنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، معتبراً ذلك إنجازاً علمياً رفيعاً، ومبعث اعتزاز شعوب المنطقة، متمنياً للقيادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار".

واضاف البيان، "كما جرى خلال اللقاء، بحث التطورات على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الحوار وتخفيف التوترات، وتثبيت دعائم الاستقرار الأمني في المنطقة ودعم التنمية لشعوب المنطقة".

بدوره، أعرب محمد بن زايد، عن "خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية برهم صالح، لمشاعره الطيبة تجاه الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات"، مؤكداً "حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ومصالحه، ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق".

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الإمارات العراق علاقات خارجیة
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