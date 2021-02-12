الحلبوسي يؤكد على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال استقباله وفد من شيوخ ووجهاء عشائر الدليم في بغداد امس، على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان امس الخمس، إن الاخير "استقبل وفداً من شيوخ ووجهاء عشائر الدليم في محافظة بغداد".

ولفت الى ان "اللقاء جرى خلاله تبادل وجهات النظر والآراء حول تطورات الأوضاع في البلاد وعدد من المواضيع التي تخصُّ الجانب الأمني والخدمي، فضلاً عن موضوع الانتخابات المبكرة".

وأكد الحلبوسي، على "المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وضرورة اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعات وحاجات ناخبيهم"، مشيرا إلى "أهمية دور شيوخ ووجهاء العشائر في هذا الشأن".