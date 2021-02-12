شهيد وجريحان بحادث دهس من قبل مستوطن في الأغوار

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران بجروح، اليوم الجمعة، بعد قيام مستوطن بدهسهم قرب مفرق عين البيضاء في الأغوار الشمالية، وذلك خلال مشاركتهم في مسار بيئي.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن "مواطنا استشهد ووقع عدد من الجرحى، بعد دهس مستوطن 3 شبان من منطقة رام الله، بين مفرق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية."

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه توجهت لمكان الحادث واستلمت الشهيد، حيث سيتم نقله إلى أحد المشافي القريبة، فيما قام اسعاف الاحتلال بنقل المصابين إلى مستشفى العفولة في الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكر مشاركون في المسار البيئي، أن مركبة كان يقودها مستوطن بسرعة كبيرة، انزلقت ما أدى إلى استشهاد المواطن بلال بواطنة (52 عاما) من مدينة البيرة، وإصابة آخرين.