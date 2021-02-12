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الحوثي يوجه رسالة للسعودية: السلام لا تصنعه الدعوات

قلل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي من جدوى الدعوات لإيقاف الحرب في اليمن، مؤكدا أن السلام لا يتحقق إلا عبر "الخطوات العملية والاتفاقات الموقعة".
کد خبر: ۱۰۳۳۹۲۶
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۴ 12 February 2021

الحوثي يوجه رسالة للسعودية: السلام لا تصنعه الدعوات

وكتب الحوثي في تغريدة له أن "السلام لاتصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة، وأي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط، ومن الممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تأكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط، ونبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصار بخطوات عملية متزامنة إذا تم الاتفاق والتوقيع عليها".


وتأتي تغريدة الحوثي لتعزز تصريحات وزير الخارجية في الحكومة اليمنية هشام شرف، الذي أكد الثلاثاء أن هجمات الجيش واللجان الشعبية ضد السعودية والقوات الموالية لها ستتوقف "عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن".

الحوثي يوجه رسالة للسعودية: السلام لا تصنعه الدعوات

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الیمن السعودیة محمد علی الحوثی
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