مینو محرز: ورودی بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده است

گره بزرگ ترافیکی تهران و البرز باز می‌شود؟

چند نکته برای جلوگیری از ابتلا به کرونا در نانوایی

بازدید 801

اليمن..العدوان السعودي يرتكب 202 خروق لاتفاق التهدئة في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 202 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .
کد خبر: ۱۰۳۳۹۲۰
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳ 12 February 2021

اليمن..العدوان السعودي يرتكب 202 خروق لاتفاق التهدئة في الحديدة

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق 24 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والفازة والجبلية والدريهمي.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت، 29 خرقا بقصف مدفعي لعدد 218 قذيفة و 143 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي قد شن اليوم 25 غارة جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
الیمن السعودیة الإمارات
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
واکسیناسیون کرونا در ایران نامه رهبری به پوتین سی و نهمین جشنواره فیلم فجر راهپیمایی 22 بهمن

تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی  (۱۳۴ نظر)

جمع‌آوری امضا در مجلس برای نامزدی رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ / اعلام برائت جبهه پایداری از محمود احمدی نژاد / بالاخره قالیباف حامل پیام بود یا خیر؟  (۱۱۱ نظر)

پژمان جمشیدی هم کرونا گرفت  (۸۹ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

پاسخ امام به نامه آیت‌الله مصباح یزدی چه بود؟ / سعید جلیلی کاندیدای جبهه پایداری می‌شود؟ / روایتی از بغض رئیسی در سفر استانی / یک عده‌ای بچه مچه می‌خواهند وزیر را استیضاح کنند!  (۸۱ نظر)

یک نماینده مجلس: قالیباف پروتکل‌های بهداشتی دیدار با پوتین را نپذیرفته / فریدون عباسی: اینکه به خاطر رای یک نماینده، در حوزه انتخابیه او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟  (۷۹ نظر)

آیا برخورد پوتین با رئیس مجلس ایران توهین آمیز بود؟ / پس از تاکیدات رهبر انقلاب، مساله برجام به کجا می‌رسد؟ /سعودی‌ها و فضا‌سازی علیه ایران  (۶۹ نظر)

پاسخ عجیب سعادتمند درباره افزایش ۹میلیارد تومانی قرارداد کاپیتان / استقلال اسیر امضاهای نجومی و اشتباه / بمب ساعتی که عبدیان کار گذاشت!  (۶۹ نظر)

آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران با دستور رئیس‌جمهور و واکسن اسپوتنیک  (۶۹ نظر)

ادامه حواشی داخلی سفر قالیباف به روسیه / هاشمی طبا: دولت بعدی ایران با آمریکا سازش می‌کند / انتقادات تند هادی غفاری از شورای نگهبان / احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ چه برنامه ای دارد؟  (۶۷ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

سیم آخر شبکه سه سیما، کپی مسابقه اسرائیلی از آب در آمد!  (۵۵ نظر)

جزئیاتی از ارسال نامه راهبردی رهبر انقلاب به پوتین / یک نماینده مجلس: زنان با خروج از ادارات حجابشان ۹۰ درجه تغییر می‌کند  (۵۵ نظر)

مالک ساندویچی «فری کثیف» درگذشت  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004Ky8
tabnak.ir/004Ky8