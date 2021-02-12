اليمن..العدوان السعودي يرتكب 202 خروق لاتفاق التهدئة في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 202 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق 24 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والفازة والجبلية والدريهمي.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت، 29 خرقا بقصف مدفعي لعدد 218 قذيفة و 143 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي قد شن اليوم 25 غارة جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.