تدريبات مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في إدلب شمال سوريا

أجرى العسكريون الروس والأتراك الذين من المخطط أن يشاركوا في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب السورية، تدريبات مشتركة لتحسين التعامل أثناء تسيير الدوريات شمال البلاد.

أجرى العسكريون الروس والأتراك الذين من المخطط أن يشاركوا في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب السورية، تدريبات مشتركة لتحسين التعامل أثناء تسيير الدوريات شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن التدريبات جرت اليوم الخميس بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب.

وخلال التدريبات قام العسكريون الروس والأتراك بالسير ضمن قافلة واحدة وصد هجمات وإجلاء الجرحى، وكذلك التدرب على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن للمسلحين.

ويستخدم العسكريون نظاما خاصا للإشارات الضوئية أثناء الأعمال المشتركة.

واستخدمت الشرطة العسكرية الروسية في التدريبات مدرعات من نوع "بي تي إر – 82 آ" وعربات "تيغر" المدرعة، وأما الجناب التركي فاستخدم مدرعات من نوع "Kirpi".