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تدريبات مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في إدلب شمال سوريا

أجرى العسكريون الروس والأتراك الذين من المخطط أن يشاركوا في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب السورية، تدريبات مشتركة لتحسين التعامل أثناء تسيير الدوريات شمال البلاد.
کد خبر: ۱۰۳۳۸۲۳
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۵ 12 February 2021

تدريبات مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في إدلب شمال سوريا

أجرى العسكريون الروس والأتراك الذين من المخطط أن يشاركوا في دوريات مشتركة بمحافظة إدلب السورية، تدريبات مشتركة لتحسين التعامل أثناء تسيير الدوريات شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن التدريبات جرت اليوم الخميس بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب.

وخلال التدريبات قام العسكريون الروس والأتراك بالسير ضمن قافلة واحدة وصد هجمات وإجلاء الجرحى، وكذلك التدرب على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن للمسلحين.

ويستخدم العسكريون نظاما خاصا للإشارات الضوئية أثناء الأعمال المشتركة.

واستخدمت الشرطة العسكرية الروسية في التدريبات مدرعات من نوع "بي تي إر – 82 آ" وعربات "تيغر" المدرعة، وأما الجناب التركي فاستخدم مدرعات من نوع "Kirpi".

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سوریا إدلب تدریبات مشترکة للعسکریین لروس و الأتراک
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