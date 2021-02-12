الفياض: الشهيد سليماني يمثل روح هيئة الحشد الشعبي وبوصلتنا واضحة في مواجهة التكفيريين

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس ان الشهيد قاسم سليماني يمثل روح هيئة الحشد الشعبي وان بوصلة العراق واضحة وسنبقي على مسير مكافحة الارهاب والتكفيريين.

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس أن "الشهيد قاسم سليماني يمثل روح هيئة الحشد الشعبي وان بوصلة العراق واضحة.

واوضح الفياض في كلمة له خلال حفل تحت عنوان " إخوة الدم" للمكونات والاطياف العراقية قائلا: "نحن من نحدد علاقاتنا مع دول الجوار وان العلاقات بين الشعوب تبنى بالحب والقيم والعقائد المشتركة".

وحول إستشهاد قادة النصر، أكد الفياض ان "الشهيد قاسم سليماني يمثل روح هيئة الحشد الشعبي وان قادة النصر لا يخصون فقط العراق وايران بل هم شهداء الامة الاسلامية كلها".

واكد رئيس هية الحشد الشعبي ان "بوصلتنا واضحة وسنبقي على مسير مكافحة الارهاب والتكفيريين".