مدبولي لرئيس وزراء الأردن: السيسي وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم نظيره الأردني بشر الخصاونة، حيث اعلن مدبولي ان الرئيس المصري وجه بسرعة تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين.

عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة المباحثات المصرية ـ الأردنية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، بحضور وفد وزاري من الجانبين، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، اوضح مدبولي أن تواتر زيارات المسؤولين من البلدين عكس حجم الترابط وعلاقات الأخوة بين مصر والاردن. وأكد الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته، لفت الخصاونة إلى أن العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وما تتميز به من تقارب وتطابق- تجعلها علاقة نموذجية لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.

ونوه الخصاونة إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي المشترك المصري الأردني العراقي، لافتًا إلى أن الأردن يحتضن نحو مليون مصري ويعتبرونه بلدهم الثاني.

وشهدت جلسة المباحثات المشتركة التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأردنية عمان، خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، وفي هذا السياق أكد رئيسا وزراء البلدين على أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من الجانبين، لبحث كل الأمور، وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد.

كما أكد الجانبان على أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازي مع جهود دفع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في هذا الصدد، والتي ينتظر الوصول إلى صياغة نهائية بشأنها قبل الإعلان عنها، لا سيما في ظل تطلع القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، إلى إطار فاعل للتعاون المشترك يدفع جُهود التنمية قدمًا، وتم التوافق على عقد اجتماع ثلاثي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن الشهر المقبل للتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون.

كما تم استعراض فرص دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز، وفق الأطر التي تحافظ على الأمن القومي لكلا البلدين.

وأكد مدبولي، أهمية المضى قدمًا في إقامة مراكز لوجستية في البلدان الثلاثة، لنقل البضائع بينها، وتعزيز التجارة المشتركة واستثمار الفرص الواعدة.

ولفت إلى توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم خلال لقائه بالوفد الأردني بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات تستثمر القدرات من الطاقة، وتستفيد البلدان من ثمارها ومنتجاتها، ومن بينها قطاع الصناعات البتروكيماوية، مع الإسراع في تفعيل هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن في ضوء الفرص المتاحة.

كما تم التوافق خلال الاجتماع على أن يواكب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، عقد منتدى لرجال الأعمال المصري الأردني على هامش اجتماعات اللجنة العليا.