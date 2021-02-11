عضو اللجنة المركزية لفتح يرحّب بقرار إجراء الانتخابات ويكشف تفاصيل زيارته للأسير مروان البرغوثي

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عن تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي، والتي حمل فيها رسالة وتحية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح.

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عن تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي، والتي حمل فيها رسالة وتحية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح.

وأوضح الشيخ في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه جرى خلال الزيارة تناول المستجدات السياسية الدولية والاقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني.

بدوره، أكد الأسير البرغوثي ترحيبه بالقرار التاريخي باجراء الانتخابات، ونجاح الحوار الوطني في القاهرة، موجها التحية للشعب الفلسطيني في كل مكان.

ودعا البرغوثي، لأوسع مشاركة في الانتخابات باعتبارها "خطوة هامة وجوهرية على طريق إنهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارها قانون الانتصار"، مشيرا إلى أنها تمثل "الانتخابات حجر الزاوية في اعادة بناء وتطوير النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي تعددي."

وشدد البرغوثي على "أهمية التلاحم الوطني والفتحاوي في هذه المعركة الديمقراطية، وضرورة العلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والأنانية وانجاز قائمة واحدة موحدة لحركة فتح بعيداً عن الاقصاء أو التهميش، ويتم اختيارها وفق معايير وأسس تكفل أوسع تمثيل لقطاعات وشرائح شعبنا جغرافياً وجيلياً وتمثل المرأة والشباب والمهنيين والاكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمناضلين والأسرى المحررين."

كما دعا إلى الدخول في "حوار أخوي صادق ومسؤول على مستوى الحركة وانخراط الجميع فيه بما يكفل وحدة وقوة وعنفوان حركة فتح."