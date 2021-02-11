السيد رئيسي: التعاون مع الجيران أولويتنا ومستعدون للعمل مع العراق بملف اغتيال القادة الشهداء

رئيس السلطة القضائية الايرانية، السيد ابراهيم رئيسي، يتحدث لعدد من وسائل الاعلام العراقية على هامش زيارته الى العراق، ويؤكد التعاون الوثيق بين البلدين، خصوصًا على المستوى القضائي في ملف اغتيال القادة الشهداء.

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية، السيد ابراهيم رئيسي، ان التعاون مع الدول الجارة يعدّ أولوية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف السيد رئيسي في تصريحات أدلى بها الاربعاء لعدد من القنوات التلفزيونية العراقية: اننا نتطلع للتعاون مع العراق والدول الجارة الاخرى وهذا الأمر يعد اولوية بالنسبة لنا.

وحول الطاقة النووية قال رئيسي: اننا سوف لن نتوقف أبدًا في مجال الطاقة النووية وفي المجال الدفاعي نشهد تحقيق النمو والتقدم كل يوم، مؤكدًا ان اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران لا يمكنها منع الجمهورية الاسلامية من صادرات النفط.

واعتبر رئيس السلطة القضائية تنظيم داعش الارهابي بأنه صنيعة أمريكا والصهاينة وقال إن أمريكا هي التي صنعت داعش وتدعي محاربته وهي في الواقع تستخدمه لتحقيق اغراضها الخاصة.

وأوضح ان جريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس تعدّ انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية وسيادة العراق ويجب معاقبة الضالعين فيها.

وصرّح بأن اميركا لم تكن وحيدة في ارتكاب هذه الجريمة وكان هنالك أفراد من بعض الدول على صلة بها واضاف: ان اي دولة او شركة او فرد على صلة بجريمة اغتيال القادة الشهداء ستتم ملاحقتهم قضائيًا.

وأكد استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون مع العراق في ملف اغتيال القادة الشهداء حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة واضاف: انه يجب طرد القوات الاميركية من المنطقة لان تواجدها يشكل خطرًا على المنطقة.

وأشار الى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في اميركا قائلاً ان هذه الانتخابات كشفت لنا عن صورة اميركا الحقيقية ونحن نرى مؤشرات زوال اميركا.

وفي جانب آخر من تصريحه لفت السيد رئيسي الى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم قانونية وقضائية خلال زيارته الى العراق وأضاف: ان زيارتنا الى بغداد جرت للتعاون في مجال مكافحة الجرائم والارهاب.

وشدد على ان علاقات التعاون بين ايران والعراق تمضي في مسار النمو والتطور في مختلف المجالات.