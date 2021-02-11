وزير الخارجية يبحث مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وبدوره استقبل الرئيس السوري بشار الأسد علي أصغر خاجي، ووفدا دبلوماسيا مرافقا له، حيث جرى التشاور حول عدد من المواضيع على الجانب السياسي ومنها الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار أستانا وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.