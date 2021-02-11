هنية يهنئ الامام الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية: نقدر مواقفكم المشرّفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين سياسة

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين "لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة."

وقال هنية في رسالة بعثها للامام الخامنئي، اليوم الاربعاء "إننا في حركة حماس معنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه المناسبة المجيدة، لنعبّر لكم عن عميق تقديرنا وشكرنا لمواقفكم المشرّفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة."

وعبّر عن تطلع الحركة" الدائم إلى تعزيز هذه المواقف، واستمرار هذه الأدوار في الانتصار لفلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم، في ظل المخاطر والتحديات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية."