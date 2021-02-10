الحلبوسي يؤكد ضرورة دعم عمل مفوضية الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية

التقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عددا من الوزراء ومسؤولي مفوضية الانتخابات والأجهزة الرقابية لدعم عمل المفوضية، واكد أهمية دعم عمل المفوضية لانجاح العملية الانتخابية.

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، ضرورة دعم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الحلبوسي استقبل وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكلا من وكيل وزير الداخلية ورؤساء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اضافة الى هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة، وأن اللقاء تم بحضور اعضاء اللجنة القانونية النيابية".

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي أكد أهمية تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات من قبل هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والنزاهة وصحة الشهادات"، مشيرا الى "ضرورة دعم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والإجابة عن استفسارات المفوضية، كل جهة بحسب اختصاصها، وخلال مدة 15 يوما تطبيقا للمادة 44 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020".

وحثَّ رئيس مجلس النواب وفقا للبيان، "الجهات ذات العلاقة على توفير الدعم الكامل للمفوضية لإنجاح العملية الانتخابية، من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المفوضية، لتسهيل البتِّ بقوائم أسماء المرشحين، والإسراع في الإجراءات المطلوبة بعيداً عن التعقيدات الروتينية".