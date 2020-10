وزارت بهداشت: از ویتامین C غافل نشوید

توصیه‌های تغذیه‌ای وزارت بهداشت برای افزایش مقاومت بدن در فصل سرمامدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با ارائه توصیه‌های تغذیه‌ای برای کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های تنفسی در فصل سرد سال، گفت: علاوه بر تاثیر ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی بدن، رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه نیز سیستم ایمنی بدن را نسبت به بیماری‌ها مقاوم می‌کند.

به گزارش «تابناک»، دکتر زهرا عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه احتمال بروز بیماری‌های تنفسی همچون سرماخوردگی در فصل پاییز افزایش می‌یابد، گفت: به لحاظ تغذیه‌ای برای جلوگیری از بروز چنین بیماری‌هایی توصیه می‌کنیم منابع تغذیه‌ای حاوی ویتامین C بیشتر مصرف شود.

وی با بیان اینکه ویتامین C در همه‌ سبزیجات و میوه‌های تازه وجود دارد، اظهار کرد: بعضی از میوه‌ها مانند مرکبات، ویتامین C بیشتری دارند ولی معنایش این نیست که مابقی میوه‌ها و سبزیجات فاقد ویتامین C هستند.

وی با تاکید بر اینکه مصرف روزانه سبزی‌ها و میوه‌ها، ویتامین C مورد نیاز بدن تامین می‌شود، تصریح کرد: به دنبال مصرف میوه‌ها و تامین ویتامین C، سیستم ایمنی بدن نیز تقویت می‌شود و تاحدودی از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری می‌کند. در صورت ابتلا به سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی، مصرف مایعات و بویژه مایعات و غذاهای گرم به بهبود مبتلایان کمک می‌کند.

عبداللهی ادامه داد: نیازی به خرید قرص ویتامین C نیست، ویتامین C باید به طور طبیعی از رژیم غذایی تامین شود که در همه‌ سبزیجات و میوه‌های تازه و خام وجود دارد. میزان ویتامین C در میوه و سبزی پخته شده کاهش می‌یابد. توجه کنید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه، سیستم ایمنی بدن را نسبت به بیماری‌ها مقاوم می‌کند.