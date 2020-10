به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، طی چند روز گذشته کلیپ های تحت عنوان «مومو» برای بسیاری از شهروندان از طریق واتس‌آپ ارسال شده که مخاطب بیشتر آنھا دانش‌آموز بودند، پیام‌ھایی حاوی محتوا و تصاویر «مومو» که وحشت را به خانه ایرانی‌ها برد و این ترس و نگرانی در حدی بود که بسیاری از والدین و نوجوانان از این چالش صحبت می‌کردند.

پیام ها، تصاویر و کلیپ هایی ساختگی با ماهیت خشونت و خودزنی از سوی پروفایل با نمایش عروسک اهریمنی معروف به «مومو» ارسال می شد به این شرح که اگر مخاطب رگ خود را نزند و چالش های آسیب تکمیل نشود، در اینصورت «مومو» به آدرس و محل زندگی قربانی کاملاً آشناست و اقدام به حمله با چاقو و اسلحه سرد به اعضای خانواده او خواهد کرد.

با بررسی های فنی مشخص شد که اکانت اصلی این چالش، یک ربات پاسخگوی اتوماتیک به زبان انگلیسی است و همچنین افرادی با بهره‌گیری از شماره‌های موقت خارجی یا حتی داخلی اقدام به راه‌اندازی اکانت واتس‌آپ کرده و برای دیگران با همین روش مزاحمت ایجاد کرده و در این شرایط عده‌ای نیز اقدام به نشر شایعات آلوده و کذب در شبکه های اجتماعی مجازی می کردند.

به گفته کارشناسان پلیس فتا، هدف افرادی که این چالش را در واتس آپ راه اندازی کردند چیزی جز آزار و اذیت دانش آموزان نیست، بر این اساس به والدین توصیه می کنند که تھدیدهای ارسال کنندگان کلیپ‌ھای «مومو» را جدی نگیرند و استرس و اضطراب را به فرزندان خود منتقل نکنند.

همچنین از والدین خواسته شد در صورت برخورد فرزندشان با محتوای «مومو» با آنھا صحبت کنند و نگرانی آنھا را کاھش دھند زیرا والدین درک بھتری نسبت به تھدیدات فضای مجازی و شبکه‌ھای اجتماعی دارند.

با این حال برخی خانواده‌ھا در پی ارسال پیام‌ھا و کلیپ‌ھای چالش «مومو» برای فرزندانشان، به جای راھکارھای فنی و صحبت کردن با آنھا نگرانی بیشتری به فرزندان خود منتقل کرده و باعث ایجاد اضطراب در آنها ‌شدند.

این در حالی است که کلاس‌ھای مجازی دانش آموزان به جای شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در واتس اپ تشکیل می‌شود و والدین ناگزیر ھستند اینترنت بدون محدودیت را در بستر یک پیام رسان خارجی در اختیار فرزند خود قرار دھند و ھمین موضوع زمینه این گونه مشکلات را فراھم کرده است.

به والدین توصیه شده که به ھیچ وجه دانش‌آموزان را به استفاده از پیام رسان‌ھای خارجی برای آموزش مجازی ھدایت نکنند و مراقبت‌ھای لازم را ادر این زمینه انجام دھند و در صورتی که به ھر دلیل نیاز به استفاده از فضای دیگر غیر از برنامه شاد بود، از پیام‌ رسان‌ھای داخلی استفاده کنند.

همان طور که در رسانه ها آمده است با ورود به چالش «مومو» امکان سرقت اطلاعات کاربران، ایجاد مزاحمت های تلفنی در اثر ذخیره شماره تلفن شما در پروفایل «مومو»، دریافت وقت و بی وقت پیام های خشونت آمیز و تصاویر وحشتناک و امکان اخاذی و باج خواهی از افراد وجود دارد و از آنجایی که این چالش در واتس اپ انتشار می یابد و ذخیره هر شماره ای در واتس اپ، منجر به ذخیره شماره فرد در واتس اپ طرف مقابل می شود، بنابراین با اولین پیامی که به «مومو» ارسال کنید، در واقع شماره خود را به او داده اید و او می تواند از طریق همین شماره اقدام به ایجاد مزاحمت برای شما کرده و حتی پس از حذف اکانت واتس اپ و ایجاد یک حساب جدید، از همان شماره استفاده کند به این ترتیب «مومو» بار دیگر شما را خواهد یافت و می تواند ارسال پیام های تهدید آمیز خود را از سر بگیرد.

مراقبت از داده های خصوصی

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مراقبت از داده های خصوصی و عدم افشای اطلاعات در شبکه های اجتماعی و آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری از این مشکلات است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و والدین با ارائه آموزش های لازم به دانش‌آموزان از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری کنند، از هموطنان خواست هرگونه مشکل و موارد مشکوک در فضای مجازی را با سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir اطلاع داده یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.

برنامه مربوطه را در گوشی نصب نکنید

کارشناسان پلیس فتا برای پیشگیری از آسیب های ناشی از چالش های بیمارگونه معتقدند که نصب برنامه های مستقل ساخته شده برای این گونه چالش های روان پریش به غیر از آسیب های روانی باعث سرقت اطلاعات خصوصی کاربران می شود، پایه و اساس این چالش ها بر مبنای دروغ و حیله های روانشناختی است، بر این اساس عدم نصب برنامه های مربوطه یا پاسخ دهی و بلاک این شماره ها در پیام رسان های خارجی بهترین واکنش از سوی مخاطبین است.

مخفی کردن شماره در واتس آپ

یکی از راه های فرار از این چالش یا سوءاستفاده برخی روانپریشان، پنهان کردن شماره در واتس آپ است. گاهی اوقات به یک گروه واتس آپ می‌پیوندیم یا دوستانمان ما را به یک گروه اضافه می‌کنند ولی ما نمی‌خواهیم شماره واتس آپ یا شماره شخصی خود را به افراد ناشناس نشان دهیم. براین اساس واتس آپ در حال انتشار نسخه‌های به روز شده جدید برای بهبود تجربه کاربر و همچنین حفظ حریم خصوصی کاربر است.

چگونه شماره خود را در واتس آپ پنهان کنیم؟

۱ - برنامه واتسآپ را روی اندروید یا آیفون خود باز کنید.

۲ - حالا بر روی سه نقطه عمودی در سمت راست و بالای صفحه خود کلیک کنید.

۳ - اکنون از بین این گزینه ها، تنظیمات(settings) را انتخاب کنید.

‌۴ - حال گزینه Account را انتخاب کنید.

‌۵ - حالا شما باید گزینه حریم خصوصی(Privacy) را در واتس آپ انتخاب کنید.

‌۶ - وقتی در صفحه حریم خصوصی هستید، روی گزینه About کلیک کنید.

‌۷ - در اینجا سه گزینه خواهید داشت:

• همه (Everyone)

• مخاطبین من (My Contacts)

• هیچ‌کس (Nobody)

‌۱ - همه: اگر گزینه Everyone را انتخاب کنید، همه می‌توانند شماره واتس آپ شما را در گروه‌های واتس آپ ببینند.

۲ - مخاطبین من: اگر مخاطبین من را انتخاب کنید، هر کسی که به لیست مخاطبین شما اضافه شود، می‌تواند شماره شما را در گروه‌های واتس آپ ببیند.

۳ - هیچ کس: و آخرین گزینه Nobody است، اگر Nobody را انتخاب کنید، هیچ کس نمی‌تواند شماره واتس آپ شما را ببیند، خواه در مخاطبین شما باشد یا نباشد.

استفاده از گزینه مخاطبین من در بخش about سبب می شود تا همه افراد مخاطب من برای من شناخته شده باشند و در صورت مشاهده شماره واتس آپ مشکلی پیش نخواهد آمد. حالا بر اساس گزینه‌ای که در اینجا انتخاب می‌کنید، اگر به یک گروه واتس آپ بپیوندید یا دوستتان شما را در یک گروه واتس آپ اضافه کند، شماره شما پنهان می‌شود. به این ترتیب می‌توانید شماره تلفن خود را در واتساپ مخفی کنید. این یک ویژگی عالی است که توسط واتس آپ برای امنیت بیشتر اضافه شده است.