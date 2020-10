خلاصی از انتظار پشت خط تلفن با قابلیت جدید گوگل

گوگل قابلیت جدیدی را عرضه کرده که کاربران را از منتظر ماندن پشت خط تلفن خلاص می کند.

به گزارش ایسنا، این قابلیت که Hold for Me یا "برای من منتظر بمان" نام دارد، هنگامی که کاربر ناچار است به یک پیام ضبط شده یا آهنگی که به جای صدای بوق پخش می شود گوش کند، قابلیت مفیدی خواهد بود. قابلیت Hold for Me به جای کاربر پشت خط منتظر می ماند و با استفاده از برنامه دستیار گوگل هنگامی که طرف مقابل جواب تلفن را می دهد، صدای انسانی را تشخیص داده و با ارسال نوتیفیکیشن به کاربر برای مکالمه اطلاع می دهد.

این قابلیت جدید در رویداد رونمایی اسپیکرهای هوشمند جدید نست و گوشیهای جدید پیکسل شامل پیکسل ۵ معرفی شد و در مدلهای جدید پیسکل موجود خواهد بود و برای مدلهای قدیمی پیکسل هم عرضه می شود.

"برای من منتظر بمان" یکی از قابلیتهای جدید مفیدی است که گوگل طی چند سال اخیر عرضه کرده است. این اواخر گوگل قابلیتی به نامه تماسهای بررسی شده برای گوشیهای اندرویدی اعلام کرد که نام و لوگوی یک شرکت و دلیل تماس آنها را نمایش می دهد. با توجه به افزایش موارد کلاهبرداری تلفنی، هدف از این قابلیت، کمک به کاربر برای بررسی و مطمئن بودن از شرکتهایی است که تماس می گیرند.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، گوگل پاییز گذشته قابلیتی به نام کال اسکرین عرضه کرد که به طور خودکار تماسهای کلاهبرداری را شناسایی می کند بدون این که کاربر نیازی به بررسی آنها داشته باشد. همچنین گوگل در سال ۲۰۱۸ یک قابلیت هوش مصنوعی به نام داپلکس را عرضه کرد که از طرف کاربر به رزرو رستوران یا گرفتن وقت می پردازد. گوگل اعلام کرده که قابلیت Hold for Me از فناوری داپلکس برای تشخیص بین صدای واقعی فرد و صدای ضبط شده استفاده می کند.