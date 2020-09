به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر فاطمه میوانه، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص این مطالعه گفت: رویدادهای فرین به عنوان پدیده های آب و هوایی نادر که خود تبعات ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی هستند بر ابعاد مختلف سلامت تاثیرگذارند. در این میان «بیومترولوژی» از جدیدترین رشته‌های بررسی سلامت و بیماری تحت تاثیر شرایط اقلیمی بر موجودات زنده است.

این محقق افزود: در این پژوهش نیز سعی شده است با شبیه‌سازی اثرات ترکیبی درجه حرارت (از ۵- درجه تا ۵۰+) و رطوبت محیط (از ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد) بر روی حیوان باردار در محیط آزمایشگاه، نتایج نامطلوب قرارگیری در شرایط محیطی نامناسب مورد مطالعه قرار گیرد.

دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه گفت: نتایج این پژوهش نشان داد در گروه‌های دمایی کاهش وزن جنین و جفت، کاهش طول قدامی جنین، سقط جنین و تولد نارس مثبت و معنی دار بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین کاهش در این پارامترهای رشد جنین در گروه‌های دمایی ۱ و ۴۸ درجه سانتی گراد مشاهده شده است. همچنین نتایج شناسایی پنجره‌های آسیب‌پذیری (دوره های بحرانی مواجهه) در دوران بارداری در حیوان نشان داد دوره اول بارداری بعنوان دوره عدم تشکیل جنین و بازجذب آن و مرگ و میر حیوان باردار، دوره دوم بارداری به عنوان دوره آسیب پذیری در بروز سقط جنین و دوره سوم بارداری بعنوان دوره بحرانی در بروز تولدهای نارس بوده است.

میوانه با اشاره به اینکه بروز تولدهای زودرس در دماهای حدی بالا نمود بیشتری نسبت به دماهای سرد داشته است، افزود: در مقابل جنین آتروفی شده یکی از اثرات مواجهه با دماهای سرد بوده است که در نمونه های مورد مطالعه، مشاهده شده است.

این محقق اظهار کرد: در بین گروه‌های دمایی مورد مطالعه دمای ۱۵ درجه سانتی گراد یکی از بهترین دماها جهت رشد و نمو جنین با توجه به مشاهدات عنوان شده است. در این دما، پارامترهای رشد جنین نسبت به گروه کنترل نیز عملکرد بسیار خوب و مناسبی داشته است. لذا در این مطالعه، این درجه حرارت بعنوان دمای بهینه برای رشد و نمو جنین در حیوان باردار معرفی شده است‌.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، علاوه بر اثرپذیری فاکتورهای رشد از شرایط تنش های اقلیمی، بروز ناهنجاریهای گوناگون از دیگر نتایج بدست آمده از این پژوهش بود که در بسیاری از نمونه ها انواع مختلفی از ناهنجاریهای ساختاری و اندام زایی مشاهده شده است.

طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم به نقل از روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، نتایج حاصل از این مقاله در نشریه Environmental Science and Pollution Research که از نشریات برتر حوزه سلامت محیط و پزشکی است، با عنوان

Exposure to suboptimal ambient temperature during specific gestational periods and adverse outcomes in mice

منتشر شده است.

علاقه‌مندان جهت دسترسی به لینک این مقاله می‌توانند به آدرس https://doi.org/10.1007/s11356-020-10416-9 مراجعه کنند.