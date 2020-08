آمار رسمی می‌گوید در سراسر دنیا بیش از ۲۱ میلیون نفر مبتلا به کرونا شده‌اند. این بیماری که میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده‌هایشان را در خانه‌ قرنطینه کرده بی‌حوصلگی و کلافگی آنها را از شش ماه گذشته به دنبال داشته است که درمان آن هیچ قرص و دارویی هم ندارد. نه دیگر خبری از کلاس تابستانی است و نه برنامه‌ای برای پر کردن اوقات فراغت باقی مانده است.

با این حال در بین این همه بی‌حوصلگی به نظر می‌آید که برخی از افراد راهی نجات‌بخش برای ادامه قرنطینه پیدا کرده‌اند؛ نگاهی به آگهی‌های سایت دیوار نشان می‌دهد در روزهای قرنطینه تعداد آگهی‌های بازی کنسولی هم رو به افزایش بوده است. بخشی از این آگهی‌ها شامل بازی‌های پلی‌استیشن، ایکس باکس و بخشی دیگر بازی‌های غیر کنسولی می‌شود که هر کدام به نوبه خود زمان مفرح‌تری از کلافگی این دوران ساخته‌اند.

بررسی آگهی‌های دسته کنسول، بازی ویدیویی و آنلاین نشان می‌دهد سال گذشته ماهانه به طور میانگین هشت هزار آگهی در دسته کنسول، بازی ویدیویی و آنلاین منتشر می‌شد اما این عدد در چهارماه اول سال ۱۳۹۹ با ۴۲ درصد افزایش به ماهانه ۱۴ هزار و ۳۱۷ آگهی رسید. طوری که تعداد آگهی‌های این دسته در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.

از سوم اسفند سال ۱۳۹۸ همزمان با تعطیلی مدارس به دلیل شیوع کرونا، کم کم تعداد آگهی‌های بازی در دیوار هم بیشتر شد. طوری که آگهی‌های هفت روز اول تعطیلی مدارس فقط در شهر تهران در این دسته‌بندی، حدود ۵۵۰ آگهی بود اما در هفته دوم هزار و ۸۰۰ آگهی بازی دیجیتالی، موبایلی، پلی‌استیشن روی سایت دیوار شهر تهران قرار گرفت.

نیم میلیون آگهی وسایل بازی ویدیویی

خرید بازی دست دوم پلی استیشن و ایکس باکس به دلیل تفاوت قیمتی که دیسک نو و دست دوم آن دارد، گیمرهای زیادی را جذب خود کرده‌است. امروز دیوار پرطرفدارترین بازار آنلاین خرید و فروش این دیسک‌ها است. در چهار ماه گذشته بیش از ۵۶۱ هزار آگهی وسایل بازی ویدیویی و آنلاین در این سایت آگهی شده که نشان از افزایش گرایش افراد به بازی‌های کنسولی در روزهای کرونایی دارد.

ندای وظیفه، از بازار تا دیوار

یکی از بازی‌های پرطرفدار این روزهای دیوار Call of Duty یا ندای وظیفه بوده که برای پلی‌استیشن و ایکس باکس در نسخه‌های جداگانه‌ای منتشر شده است. Call of Duty بازی اکشن جذابی است که هر سری آن، در فضای متفاوتی سیر می‌کند. مثلا داستان سری WWII (جنگ جهانی دوم) از زبان یکی از پیاده‌نظام‌های ایالت متحده در جبهه غربی این جنگ روایت می‌شود. این بازی بخش چند نفره و بخش زامبی هم دارد که به جذابیت‌های Call of Duty اضافه کرده است.

سری Infinite Warfare هم روایت جنگی در فضا است که انسان‌ها در کره‌های خارج از زمین با یکدیگر برای بقا به مبارزه می‌پردازند. در این سری از بازی کیت هرینگتون (بازیگر نقش جان اسنو در سریال بازی تاج و تخت) به عنوان دشمن نقش اصلی استفاده شده است. سری Black Ops هم از پرفروش‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن بوده که شماره اول آن حین جنگ سرد و در مناطق مختلفی از جهان مثل ویتنام، کوبا و کوهستان‌های برفی روسیه رخ می‌دهد. از سری دوم بلک اپس، ربات‌ها به این بازی اضافه شده‌اند. سری بلک اپس سوم هم در سال ۲۰۲۵ سیر می‌کند. همچنین سری Advanced Warfare این بازی در سال ۲۰۵۴ می‌گذرد و کوین اسپیسی در آن حضور دارد. نسخه دست دوم این بازی‌ها با قیمت‌هایی کمتر از نصف قیمت نو معامله می‌شود. بررسی آگهی‌های دیوار نشان می‌دهد نسخه جنگ جهانی دوم این بازی اول اسفند ۷۰ هزار تومان معامله شده اما امروز با افزایش تقاضا و بسته بودن مرزها برای واردات بازی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

بازی حشاشین

بازی پرطرفدار دیگر این روزها در آگهی‌های دیوار، Assassins Creed است که هر سری آن حال و هوای متفاوتی دارد. سازندگان آن از فضای یونان باستان در Odyssey به اهرام مصر در Origins عبور کرده‌اند و در سری Syndicate به لندن عصر ویکتوریایی و اوج گرفتن انقلاب صنعتی رسیده‌اند. در این سری کاراکتر اصلی با داروین، کارل مارکس، چارلز دیکنز، گراهام بل و دیگر شخصیت‌های معروف تاریخ دیدار می‌کند. یکی از کاربرانی که این دیسک خود را در دیوار آگهی کرده می‌گوید: «من از همان اول که پلی‌استیشن خریدم، همه بازی‌هایم را دست دوم تهیه کردم. در دیوار این بازی‌ها را به نصف قیمت یا کمتر از آن می‌توان پیدا کرد.» او ۳۵ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی است که به خاطر گسترش کرونا فعلا در خانه کار می‌کند. او می‌گوید قصد دارد این بازی را بفروشد و یک GTA V بخرد. «روزهای اول فروردین که آگهی‌ها را نگاه می‌کردم به دو نفر که سی‌دی GTA V را برای فروش گذاشته بودند زنگ زدم. یک ساعت از آگهی‌شان نمی‌گذشت اما وقتی تماس گرفتم، بازی فروش رفته بود.»

تفاوت قیمت ۲۰۰ هزار تومانی فیفا دست دوم و نو

برای برخی از افراد هیچ کدام از این بازی‌ها جای FIFA و PES را نمی‌گیرد. فیفا ۲۰۱۹ با عکس رونالدو و PES 2019 با تصویر کوتینیو یکی از پر آگهی‌ترین بازی‌های دیوار در این تعطیلات بوده‌اند. قیمت مدل دست دوم هر دو بازی حدودا بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بوده است و در بازار حدود ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. مدل ۲۰۱۸ آن را با زیر ۱۰۰ هزار تومان می‌توان پیدا کرد. اگر هم بخواهید شاهد جدیدترین تغییرات در ترکیب تیم‌ها باشید باید سری ۲۰ آن را بخرید. فیفا ۲۰ با عکس روی جلد هازارد در حالی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان در دیوار آگهی شده که قیمت نسخه فیزیکی این بازی در بازار حدود ۱۰۰ هزار تومان گران‌تر است. اوایل فروردین ماه این بازی تا یک میلیون تومان هم معامله می‌شد اما با گذشت زمان با افت قیمت مواجه شده است.