زاگرب در قاب 4K

«زاگرب / Zagreb» پایتخت و بزرگ‌ترین شهر کرواسی است. این شهر در شمال غربی کرواسی در امتداد رود ساوا در دامنه‌های جنوبی کوه مدودنیتسا واقع شده‌است. این شهر مرکز فرهنگی، علمی، اقتصادی و حکومتی جمهوری کرواسی است. جمعیت آن قریب هشتصد هزار نفر است و بین دامنه‌های جنوبی کوه مدودنیکا و کرانه‌های شمالی و جنوبی رودخانه‌های ساوا بنا شده است. «چشم زاگرب یا زاگرب آی / Zagreb Eye»، «برج لُتسکا / Lotrscak Tower»، «کامِنیتا وِراتا /The Kamenita Vrata»، «موزه توهمات /The Museum of the Illusions»، «فونیکولار زاگرب / Zagreb Funicular»، «موزه‌ شکنجه‌ی زاگرب /Museum of Torture in Zagreb»، «کلیسای ارتدکس زاگرب / Zagreb Orthodox Church»، «تونل گریک / Gric Tunnel»، مجسمه‌ سنت جورج و اژدها در «میدان مارشال تیتو / Marshal Tito Square» و «کلیسای سنت کاترین / St. Catherine Church» از جمله جاذبه‌های زاگرب است. زاگرب را از نمای نزدیک در قاب 4K می‌بینید.