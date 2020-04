بیستمین روز سال هزار و سیصد و نود و نه فرا رسید و با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده، بخش قابل توجهی از فعالان در مشاغل‌شان حاضر شده‌اند و دور از انتظار نیست با توجه به شیوه سیاست گذاری در این حوزه، سایر بخش‌ها نیز علی رغم توصیه‌های صریح وزارت بهداشت فعال شوند؛ موضوعی که البته نیازمند مباحث تخصصی است و در این بسته تصویری نمی‌گنجد.

در عین حال، فعالیت بخش قابل توجهی از مردم اعم از دانشجویان، دانش آموزان، اهالی فرهنگ و ورزشکاران و... دست کم تا پایان فروردین غیرضروری و ممنوع اعلام شده و همچنان در خانه هستند. در همین راستا، بسته ویدیویی «تابناک» نیز برای مخاطبان «تابناک» همچنان تا عادی شدن شرایط و بازگشایی همه مشاغل، دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی همراه شما مخاطب‌تان محترم خواهد بود و کوشش شده در این ایام این بسته متنوع‌تر باشد.

لحظه دیدار ؛ شهرام ناظری

«لحظه دیدار» یکی از اشعار مشهور مهدی خوان ثالث است که پرویز مشکاتیان برای آن آهنگسازی کرد و شهرام ناظری با همنوازی گروه عارف، آن را در سال‌های گذشته خواند. این اجرا را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

«روشنایی روح» کیتارو

«روشنایی روح / The Light Of The Spirit» یکی از آلبوم‌های موسیقی «کیتارو / Kitaro /喜多郎» است و نام یکی از قطعات این آلبوم است. کیتارو با نام اصلی‌اش «ماسانوری تاکاهاشی / Masanori Takahashi /高橋 正則»، آهنگ ساز و نوازنده ژاپنی است که در ژانرهای موسیقی بومی، الکترونیک و نیوایج و تلفیق این ژانرها موفق عمل کرده و طرفداران فراوانی دارد. اجرای زنده قطعه «روشنایی روح» در مکزیک که کیتارو در آن «سازدهنی / هارمونیکا / Harmonica» می‌زند را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

«منم محو خیال او» نصرت فاتح علی خان

«منم محو خیال او» یکی از اشعار امیرخسرو دهلوی است که نصرت فاتح علی خان خواننده و استاد سبک قَوّالی اهل پاکستان به زیبایی اجرا کرده است. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

«بهت قول می‌دم» محسن یگانه

«بهت قول می‌دم» یکی از قطعات پرطرفدار محسن یگانه است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

«آخر منو به باد داد» هوروش بند

«آخر منو به باد داد» یکی از قطعات هوروش بند است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

«میحانه» ناظم الغزالی

ناظم الغزالی خواننده معروف عراقی یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های تاریخ موسیقی جهان عرب به شمار می‌رود و آثارش در تمامی جهان عرب شهرت دارد. ترانه میحانه مشهورترین قطعه اوست که نوارهایش تا کشورهای لیبی و تونس در قاره آفریقا هم به فروش رسید. ناظم را یکی از خواننده‌های مقامی عراق می‌دانند چرا که بسیار دقیق و اصولی ترانه‌ها را در دستگاه مخصوص خودش می‌خواند. او فعالیتش را در رادیو عراق در سال 1942 آغاز کرد و در سال 1948 برای اولین بار به خارج از عراق سفر کرد و به فلسطین رفت تا برای سربازان عراقی که برای جنگ با اسرائیل در آنجا بودند ترانه اجرا کند. ترانه میحانه میحانه که در سبک ترانه‌های محلی عراق است یا ترانه فوق النخل که در دستگاه لامینور و به سبک ترانه‌های اروپای شرقی است دو ترانه ماندگار از ناظم در جهان عرب هستند. ناظم الغزالی صبح 23 اکتبر سال 1963 بعد از بیدار شدن از خواب در حالی که قصد داشت کار روزانه اش را شروع کند بناگاه غش کرده و بر زمین افتاد و ساعت 15 همان روز جان سپرد. رادیو بغداد با قطع ناگهانی برنامه عادیش خبر وفات ناظم الغزالی را اعلام کرد و بسیاری از مردم با شنیدن این خبر گریستند. «میحانه» اصطلاحی عامیانه در بغداد است که مخفف جمله «ما حون موعدنا | مگر وقت دیدارمان نبود؟» است و برای خلف وعده عشاق در نیامدن بر سر قرار به کار می‌رود. این قطعه زیبا را با زیرنویس فارسی در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.