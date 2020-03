موسیقی متن فیلم وقتی بابا رفته بود مأموریت ؛ زوران سیمیانوویچ

فیلم سینمایی «وقتی بابا رفته بود مأموریت / When Father Was Away on Business / Otac na službenom putu, Отац на службеном путу» به کارگردانی امیر کوستوریتسا (که به غلط با تلفظ کاستاریکا یا کوستاریکا هم شناخته می شود) محصول سال 1985 است. پسربچه‌ای شش ساله به نام مالک (با بازی مورنو د بارتولی) است که در اوایل دهه 50 میلادی در سارایوو زندگی می‌کند. رابطه اتحاد جماهیر شوروی استالینیستی و یوگسلاوی دوران مارشال تیتو تیره و تار است. بعضی از شهروندان شبانه دستگیر و ناپدید می‌شوند. پدر مالک که کارمند وزارت کار است نیز یکی از همین ناپدیدشدگان است. خانواده مالک می‌گویند او به دلیل عقاید سیاسی‌اش «به مأموریت رفته است». اما واقعیت این است که او و برادرزنش هر دو به یک زن جوان علاقمندند و برادرزن که عضو حزب کمونیست است برایش پاپوش می‌دوزد و او به عنوان مجازات به کار در معدن محکوم می‌شود. داستان که از دیدگاه مالک روایت می‌شود با لحنی طنزآلود به مشکلات این خانواده در گیر و دار اوضاع بد اقتصادی می‌پردازد. مورنو د بارتولی، میکی مانویلویوچ، میریانا کارانوویچ، مصطفی نادروویچ، میرا فورلان، داوُر دویموویچ و پردراگ لاکویچ در این فیلم مقابل دوربین ویلکو فیلاچ بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را زوران سیمیانوویچ ساخت که قطعاتی از آن را بر روی سکانس‌هایی از این اثر می‌بینید و می‌شنوید.