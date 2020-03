آزمون آیلتس (IELTS: The International English Langauge Testing System ) مخفف سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی است. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار می شود و در دانشگاههایی نظیر کمبریج و آکسفورد و هاروارد قابل استناد است. این آزمون برای سنجش میزان تسلط داوطلبین به زبان انگلیسی، از معتبرترین آزمونهاست. همانطور که در 125 کشور برگزار می شود، در ترکیه نیز در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و بسیاری از شهرهای دیگر این امتحان برگزار می شود. در سطح جهانی آزمون IELTS به عنوان آزمون تایید کننده ی تسلط به انگلیسی مورد تایید است.

با اطلاعیه ای که آموزش عالی ترکیه در سال 2009 اعلام نمود، تمام دانشگاههای دولتی و غیردولتی پذیرش در دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را بر اساس نتایج آزمون IELTS آغاز کردند. مدرک آزمون آیلتس برای دو سال معتبر است.

ایرانیان عزیری که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند و به دنبال کسب حق شهروندی اند، یا اخذ اقامت در ترکیه جهت ادامه تحصیل در ترکیه را هدف خود قرار داده اند، بسته به هدفشان می توانند در دو امتحان متفاوت آیلتس شرکت کنند. کسانی که با اخذ اقامت ترکیه به دنبال تحصیل در ترکیه می باشند، باید در آزمون آکادمیک آیلتس شرکت کنند. آمما کسانی که مهاجرت به ترکیه را می خواهند، باید آزمون عمومی آیلتس را بگذرانند. آزمون آیلتس، امتحانی نیست که در آن موفق شوید یا شکست بخورید بلکه آزمونی است که از 1 تا 9 امتیازی به داوطلب تعلق می گیرد. بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان برای ورود به دوره ی لیسانس امتیاز مابین 5.5 و 6.0 را می پذیرند و برای ورود به دوره های فوق لیسانس و دکترا امتیاز مابین 6.5 و 7.0 را از داوطلبین می خواهند. عموما در پروسه ی مهاجرت و دریافت ویزا نیز امتیاز 6.0 در آزمون عمومی آیلتس کافی خواهد بود.

آزمون آیلتس از 4 بخش تشکیل شده : گوش دادن، نوشتن، خواندن و صحبت کردن (مکالمه)

بخش گوش دادن و مکالمه در هر دو آزمون آکادمیک و عمومی مشترک می باشد. در بخش گوش دادن، زمان آزمون 30 دقیقه است که به 4 بخش تقسیم شده و بعد از هر بخش 10 دقیقه برای جابه جایی بین بخشها، وقت گذاشته اند.

سوالات شامل سوالات چند گزینه ای، جوابهای کوتاه، تکمیل جمله، تکمیل خلاصه، پرکردن جدول، تکمیل یادداشت و همانند سازی می باشد. بخش اول شامل گفتگوهای روزانه بین دو نفر است. بخش دوم شامل یک مونولوگ در زندگی روزمره ی اجتماعی است. بخش سوم گفتگو میان 4 نفر در مورد یک موضوع آموزشی است. بخش آخر نیز یک مونولوگ دانشگاهی است. هر یک سوال یک امتیاز دارد. نمره از 40 به امتیاز 1 تا 9 آیلتس تبدیل می شود.

بخش خواندن 60 دقیقه طول می کشد و شامل 40 سوال است. سوالات این بخش برای داوطلبان آیلتس آکادمیک و آیلتس عمومی متفاوت است. سوالات آیلتس آکادمیک بر گرفته از انتشارات علمی ، روزنامه ها و کتابهاست. از آنجا که سوالات آیلتس آکادمیک موضوعات کلی را در بر می گیرد، هم برای مهندسان و هم معلمان قابل حل است. بخش خواندن در آزمون عمومی آیلتس سه قسمت دارد که برگرفته از اخبار روزانه روزنامه ها، نوشته های بروشورهای شرکتها و کتابهاست. قسمت اول سوالات مبتنی بر وقایع شامل 6 تا8 قطعه کوتاه است. بخش دوم سوالات، همان مطالبی است که در یک ملاقات کاری ممکن است مطرح شود. قسمت سوم شامل موضوعی طولانی تر است که در زندگی روزمره با آن رو به رو می شویم. هر سوال یک نمره دارد و نمره ی 40 آزمون، به امتیاز 1 تا 9 آیلتس تبدیل خواهد شد.

بخش نوشتن آیلتس برای سنجش مهارتهای نوشتاری داوطلبین طراحی شده است. در این آزمون سازماندهی ایده ها، استفاده از واژگان غنی و دستور زبان صحیح و ... سنجیده می شود. در این بخش در آزمون آکادمیک باید از یک زبان رسمی استفاده کنید و باید بتوانید جدول یا نمودار ارائه شده را با کلمات خود توضیح دهید، خلاصه کنید یا توصیف نمایید. در قسمت دوم باید بتوانید در مورد یک دیدگاه، نظریه یا مشکل بنویسید. امتحان نوشتن 60 دقیقه طول می کشد که 20 دقیقه ی آن برای فصل یک و 40 دقیقه برای فصل دوم می باشد. مدیریت زمان با خود شماست و پس از پایان 20 دقیقه باید قسمت دوم را آغاز کنید. پاسخ آزمون نوشتن شما، توسط یک متخصص معتبر آیلتس ارزیابی خواهد شد. در این آزمون نمره ی قسمت دوم دو برابر قسمت اول خواهد بود.

آزمون نوشتن عمومی، شامل موضوعات کلی است. در این آزمون لازم نیست از یک زبان رسمی استفاده کنید و می توانید از یک زبان نیمه رسمی یا یک سبک شخصی(لهجه) استفاده کنید. در فصل 1 به شما یک موضوع داده می شود و از شما خواسته می شود که راجع به آن، به نوشتن اطلاعات پرداخته و توضیح دهید. در فصل 2 از شما خواسته می شود که راجع به یک دیدگاه، بحث یا مشکل بنویسید که می توانید در این مورد از یک سبک کاملا شخصی استفاده کنید. آزمون نوشتن امتحان آیلتس عمومی نیز 60 دقیقه است که فصل اول 20 دقیقه و فصل دوم 40 دقیقه طول می کشد و مدیریت زمان با خودتان است.

سه بخش گوش دادن، خواندن و نوشتن در همان روز سنجش می شود ولی امتحان صحبت کردن یا مکالمه آیلتس یک هفته قبل یا بعد از امتحان اصلی انجام می شود. در آزمون سخنرانی یا مکالمه آیلتس با یک متخصص معتبر آیلتس صحبت خواهید کرد و مکالمه ای را انجام خواهید داد که در زندگی روزمره نیز ممکن است با آن روبه رو شوید. لهجه های مختلف قابل استفاده است و امتحان ثبت خواهد شد. محتوای آزمون مکالمه در هر دو آزمون آکادمیک و عمومی آیلتس یکسان می باشد و برای سنجش مهارتهای گفتاری داوطلبین می باشد. آزمون گیرنده می خواهد ببیند چگونه اطلاعات و تجربیات عادی در مورد موضوعات روزمره را به اشتراک می گذارید. برای همین باید مدتی با استفاده از زبان مناسب در مورد موضوع صحبت کنید. ایده های خود را به شکل مناسبی جمع بندی کنید، نظرات خود را بیان کنید، موضوع را تحلیل کنید و در مورد آن بحث و اظهار نظر نمایید. آرام باشید و روان صحبت کنید. باید بتوانید به شکل طبیعی صحبت کنید. آزمون شما بر اساس چهار معیار تسلط و سازگاری، دامنه ی لغات، گرامر و تلفظ درست ارزیابی می شود.

منابع آزمون IELTS

برای مطالعه منابع امتحانی مربوط به آیلتس، می توانید دو روش مطالعه ی کتابهای مرجع و استفاده از سایتها و اپلیکیشن های آموزشی را مد نظر قرار دهید.

کتابها :

Cambridge IELTS 1-12

Common Mistakes at IELTS

Cambridge grammar for IELTS

Cambridge English Vocabulary for IELTS

Kaplan IELTS 2009-2010 Edition

Cambridge Objective ILETS

New insight into IELTS

Complete IELTS

The Official Cambridge Guide to IELTS

Cambridge IELTS 13 Academic Student s book with Answers

در فضای مجازی نیز می توان منابع بسیاری برای آماده سازی آیلتس یافت . ما در اینجا شما را با برخی سایتهای معتبر در این زمینه آشنا می نماییم. سایت آنلاین Road to IELTS با تمرین در این سایت می توانید نمونه سوالات آیلتس را دانلود کنید. سایت دیگری که زیر نظر شورای فرهنگی بریتانیاست ، سایت Learn English Online می باشد.همچنین با دانلود اپلیکیشن IELTS که توسط متخصصان شورای فرهنگی بریتانیا طراحی شده ، می توانید به تمرین نمونه سوالهای آزمون آیلتس بپردازید.