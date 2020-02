از آمارهایی که بیشتر از«کرونا» باید ترسید!

به گزارش تابناک محمود عارفی قوچانی طی یادداشتی در جماران نوشت: درست یا غلط تمام اخبار این روزهای بیشتر نقاط جهان را کرونا تشکیل داده است. میزان مبتلایان، تعداد مرگ و میر و ... . هر چه در تلویزیون، سایت ها و خبرگزاری های داخلی و خارجی چشم می اندازی و جستجو می کنی همه جا پر شده است از کرونا، کرونا، کرونا ...

قبل از هر نکته ای باید یادآور شوم که نگارنده با تمام وجود به این سطح اطلاع رسانی و آموزش عمومی باور دارم اما به اپیدمی هراس و گاها مازوخیست و سادیسم شیوع کرونا هرگز.

در جهان امروز ما بیماری ها در کنارعوامل بسیاری باعث مرگ و میر می شود از جمله، فقر و گرسنگی، استعمال دخانیات، مصرف الکل، حوادث رانندگی و ... که همگی آنها عوامل انسانی دارند و تنها با چاره اندیشی جمعی می توان بسیاری از این مشکلات به خصوص گرسنگی را درمان کرد.

همین کمپین های جهانی و منطقه ای برای پیشگیری از ویروس کرونا که به واقع بسیار مفید است چه بهتر برای دیگر عوامل خطر آفرین برای انسان ها هم ایجاد شود.

اما در همین روز چهارشنبه 7 اسفند 1398 مطابق با 26 فوریه 2020، که در حال نوشتن این یادداشت هستم، تا ساعت 14 به وقت ایران، 235 هزار و 542 نفر در جهان متولد شدند و 98 هزار و 530 نفر جان خود را از دست داده اند.

با نگاهی گذرا به آمار مرگ و میر(تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند) می توان به نتایج جالبی دست یافت:

میزان مرگ میر ناشی از فقر و گرسنگی در جهان طبق گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)و یونیسف: 18 هزار 66 نفر (تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

مرگ و میر از بیماری های ناشی از آب غیر بهداشتی در جهان طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO): 1420 نفر (تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات بر اساس گزارش رصدخانه بهداشت جهانی (GHO) سازمان بهداشت جهانی: 8498 نفر(تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

مرگ و میر ناشی از مصرف الکل طبق گزارش سیستم جهانی اطلاعات در مورد الکل و سلامتی (GISAH)سازمان بهداشت جهانی: 4255 نفر (تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

مرگ و میر کودکان زیر 5 سال بر اساس گزارش یونیسف: 13250 نفر(تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

میزان تلفات رانندگی طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO): 2270 نفر(تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

مرگ و میر ناشی از بیماری مالاریا طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO): 1700 نفر(تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

مرگ و میر به دلیل عوارض ناشی از ویروس های آنفولانزای فصلی(آنفولانزا) طبق اطلاعات مرکز برآورد مرگ آنفولانزای فصلی سازمان بهداشت جهانی : 830 نفر (تا ساعت 14 روز چهارشنبه 7 اسفند)

حقیقتا این آمارها در کنار 9 هزار هکتار جنگل از بین رفته، انتشار 63،104،054 تن گازهای گلخانه ای و 17176 تن مواد شیمیایی سمی منتشر شده و ... تا ساعت 14 امروز، بسیار نگران کننده تر از ویروس کرونا است.

این در حالی است که میزان مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در روز چهارشنبه طبق گزارش آنلاین سازمان بهداشت جهانی در سرتاسر جهان تا ساعت 14 به وقت ایران تنها 59 نفر اعلام شده است که 52 تن از این جانباختگان در چین بوده است. همچنین تاکنون از زمان شیوع این اپیدمی در ماه دسامبر در چین، تعداد 81260 نفر به این بیماری مبتلا شده اند که متاسفانه 2770 نفر از آنها جان خود را از دست داده اند و 30318 نفر بهبودی خود را به دست آورده اند.