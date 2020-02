دوره های تخصصی برنامه نویسی و طراحی سایت در موسسه آموزشی آتریا

همزمان با رشد فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار در کشور و نیاز روز افزون به برنامه نویسان خبره، باتجربه و آموزش دیده؛ موسسه آموزشی آتریا هم تلاش کرد تا با ارایه دوره های آموزشی تخصصی برنامه نویسی و طراحی سایت به سمت تخصصی تر کردن فعالیت های آموزشی خود برود. ما به یادگیری به عنوان سفری بی انتها در راستای تکامل ارزش می نهیم. به همین منظور در این مقاله به جهت شناخت بیشتر افراد و علاقمندان به این حوزه به معرفی زبان های برنامه نویسی کارآمد و قدرتمند می پردازیم تا با آگاهی بیشتری برای یادگیری این مهارت ها گام بردارند.

زبان جاوا (Java)

Java یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که نخستین‌بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان‌مایکروسیستمز ایجاد گردید و در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا، شبیه به C++ است، اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد. برنامه‌های جاوا توسط ماشین مجازی جاوا (JVM) ابتدا به کدهای ماشین ( زبان صفر و یک ) تبدیل و سپس اجرا می‌شوند. با وجود JVM برنامه‌های نوشته شده به زبان جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می‌باشند. شعار جاوا (Write once, Run anywhere) است یعنی " یک بار بنویس و همه جا اجرا کن ".

JVM ؟

JVM برنامه‌ای است که ‌کدهای زبان جاوا را مطابق با سیستم‌عاملی خاص کامپایل کرده و آن‌ها را برای اجرا در سطح سیستم‌عامل آماده می‌کند. جاوا زبانی است که با آن می توان یک بار برنامه ای را نوشت و در چندین پلتفرم آن را اجرا کرد. در حقیقت شعار اصلی زبان جاوا (یک‌بار بنویس و همه‌جا اجرا کن) با استفاده از این ماشین مجازی امکان‌پذیر شده‌است. استفاده جاوا از JVM سبب شده است که برنامه های نوشته شده در زبان برنامه نویسی جاوا این قابلیت را داشته باشند که در سیستم های عامل مختلف با استفاده از JVM متناسب با هر یک از آن ها به اجرا گذاشته شوند. همین ویژگی همچنین سبب شده است که برنامه های نوشته شده به زبان جاوا دارای سطح امنیتی بسیار بالاتری نسبت به برنامه های مشابه در زبان های دیگر مثل C++ باشند. چرا که JVM همانند یک سیستم عامل عمل کرده و حیطه اثر و نفوذ برنامه های جاوا را در یک سطح قابل قبول محدود می نماید.

بهترین زبان برای یادگیری برنامه نویسی شی گرا

در میان زبان های برنامه نویسی شی گرا، بدون شک Java سر راست ترین و شفاف ترین ساختار را برای تعریف کلاس ها و اشیاء ساخته شده از روی آن ها را دارا است. در زبان برنامه نویسی Java تمام جزئیات لازم برای تعریف انواع جدید داده ها با استفاده از ابداع کلاس های جدید به راحتی صورت می گیرد. این موضوع جاوا را به زبانی ایده آل برای به اجراء گذاشتن اصول برنامه نویسی شی گرا تبدیل کرده است.

اما با استفاده از زبان جاوا چه برنامه هایی را می توان نوشت؟

برنامه‌های مبتنی بر وب

برنامه‌نویسی برایسیستم‌های کوچک مانند تلفن همراه، رایانه جیبی، ماشین لباسشویی و ...

برنامه‌های کاربردی و سازمانی بزرگ (Enterprise)

برنامه‌های رومیزی (Desktop)

در ایران نیز برنامه‌های بسیار زیادی (به خصوص نرم‌افزارهای دولتی) با این زبان توسعه یافته‌اند، بنابراین شما با یادگیری زبان جاوا تقریبا می‌توانید به بازار کار بسیار خوبی امیدوار باشید، در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند استرالیا، کانادا، انگلستان و آمریکا شرایط از این نیز بهتر است و تقریبا سرمایه‌گذاری‌های فراوانی روی آن می‌شود. در صورت تمایل می توانید در دوره آموزش جاوا (j2se) شرکت نمایید.

زبان سی شارپ (C#)

C# یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا بوده که توسط شرکت مایکروسافت ایجاد و در سال ۲۰۰۰ از آن رونمایی شد.

در سال ۱۹۹۹ شرکت Sun اجازه استفاده از زبان برنامه‌نویسی جاوا را در اختیار مایکروسافت قرار داد تا در سیستم‌عامل خود از آن استفاده کند. جاوا در اصل به هیچ پلت فرم یا سیستم‌عاملی وابسته نبود، ولی مایکروسافت برخی از مفاد قرار داد را زیر پا گذاشت و قابلیت مستقل از سیستم‌عامل بودن جاوا را از آن برداشت. به همین منظور شرکت Sun پرونده‌ای علیه مایکروسافت تشکیل داد و درنتیجه آن توانست مبلغ 20 میلیون دلار دریافت کند و همچنین اجازه استفاده جاوا در محصولات خود را از مایکروسافت گرفت. پس از آن مایکروسافت مجبور شد تا زبان شیءگرای جدیدی با کامپایل جدید که به C++ شبیه بود را درست کند. در سال ۱۹۹۹ آندرس هلزبرگ گروهی را برای طراحی زبانی جدید تشکیل داد و در سال ۲۰۰۰ زبان سی شارپ را ایجاد. مدیر و سرپرست طراحان در مایکروسافت آندرس هلزبرگ بود که تجربه قبلی او در طراحی Framework و زبان‌های برنامه سازی Boorland++ ، دلفی، Turbo Pascal، Visual C++ به آسانی در دستورالعمل‌های C# قابل رویت است.

آینده‌ی زبان برنامه نویسی سی شارپ:

زبان برنامه نویسی C# زبانی کاربردی و تمام نشدنی خواهد بود، چرا که نسخه های جدید آن نیز هر چند وقت یکبار توسط شرکت مایکروسافت ارائه می‌شود و دارای قابلیت‌های جدیدی است. اگر بخواهیم درباره‌ی رنکینگ و رتبه‌ی زبان C# در دنیا صحبت کنیم می‌توانیم این طور بگوییم که C# از دیدگاه‌های مخلتف چهارمین و در برخی پنجمین زبان کاربردی، قدرتمند و محبوب دنیا محسوب می شود.

بنابراین این زبان برنامه نویسی از محبوبیت و اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. در ایران دو زبان برنامه نویسی بخش اعظم نرم افزارها و وب سایت های سازمان های دولتی و خصوصی را فرا گرفته است که C# و Java پرچم دار هستند.

طبق فهرست بندی انجمن TIOBE ، رنکینگ زبان C# در ردیف چهارم جدول زبان های برنامه نویسی قرار دارد.

چرا سی شارپ؟

Cross Platform بودن C#

بازار کار عالی در ایران و جهان

گستردگی استفاده

پشتیبانی توسط شرکت مایکروسافت

کدنویسی آسان در قدرتمندترین IDE حال حاضر (Visual Studio)

یک زبان برنامه نویسی مدرن و همه منظوره

کاملا شی گراء

یادگیری آسان

قابل استفاده برای تولید برنامه های کارآمد و سازمانی

در صورت علاقمند بودن به یادگیری این زبان در دوره آموزشی C# شرکت نمایید.

ReactJS

ReactJS یکی از سریع‌ترین و محبوب‌ترین کتابخانه های جاوا اسکریپت است که توسط جردن واک، یک مهندس نرم‌افزار در فیس‌بوک ساخته شده ‌است. ReactJS به شما اجازه می دهد تا با استفاده از قطعات کوچکی از کد که Component نامیده می شود رابط های کاربری پیچیده بسازید.

چرا React JS اینقدر محبوب است؟

زمانی که یک موسسه یا شرکت بزرگ با حجمی از طرفداران فوق‌العاده زیاد، عهده‌دار نگهداری و توسعه یک کتابخانه جاوا اسکریپتی می‌شود، دیگر نباید شکی به این کتابخانه داشت. امروزه همه ما از Facebook و Instagram استفاده می‌کنیم و می‌دانیم که چقدر این دو شبکه اجتماعی از نگاه فنی کم اشکال و قابل اطمینان هستند و در سطح بالایی قرار دارند. حال در نظر بگیرید که این شرکت بزرگ عهده‌دار توسعه چنین کتابخانه مهمی بوده که از آن در ایجاد یک رابط کاربری زیبا و عام پسند استفاده کرده است. بنابراین طراحان سایت و توسعه دهندگان وب خیلی زود به سراغ React رفتند.

React کتابخانه‌ای است که با استفاده از آن تمام جنبه‌های ظاهری یا همان بخش View در طراحی سایت یا توسعه اپلیکیشن موبایل را به عهده می‌گیرد. با استفاده از React بسیاری از پیچیدگی‌ها و درگیری‌های مختلف برنامه نویسی از روی دوش شما برداشته می‌شود.

چرا باید از React استفاده کنیم؟

حال که تا حدودی با React و کارکرد آن آشنا شدید، سوال اینجاست که واقعا چرا با وجود پلتفرم‌هایی مثل Angular، باید از React JS‌استفاده کنیم؟

دنیای طراحی رابط کاربری و Front Endهر روز با تکنولوژی‌ها و فریم ورک های جدید غافلگیر می‌شود. در این وضعیت بهتر است وقت خود را برای یاد گرفتن تکنولوژی‌های جدیدی که ممکن است خیلی زود عمرشان به پایان برسد، تلف نکنیم. اما اگر قصد دارید یک تکنولوژی جدید یاد بگیرید که بتوانید از آن برای مدتی طولانی استفاده کنید و لذت ببرید، به شما توصیه می‌کنیم React JS را انتخاب کنید. این کتابخانه ی جاوا اسکریپتی در عین سادگی برای یادگیری بسیار ساده است و با رویکرد Native برای توسعه اپلیکیشن، گزینه بسیار خوبی هم برای طراحان وب و هم برای توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل محسوب می شود. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم که اگر به دنبال ایجاد یک رابط کاربری فوق العاده برای وب سایت یا اپلیکیشن موبایل هستید، خیلی زود React JS را فرا بگیرید.

React Native چیست؟

یکی از آرزوهای خیلی از برنامه نویسان این بوده که با یادگیری یک زبان برنامه نویسی برنامه هایی بنویسند که قابلیت اجرا روی پلتفرم های مختلف را داشته باشد. هر چند که تلاش های زیادی تو این زمینه شد ولی هیچکدام به آن اندازه که می بایست موفق نشد. تا اینکه فیسبوک در ابتدای سال 2013 اولین نسخه stable از یک کتابخانه Javascript را به صورت open-source روی GitHub منتشر کرد. اسم این کتابخانه ReactJs بود که برای توسعه وب اپلیکیشن ها مورد استفاده قرار گرفت. این کتابخانه به علت سرعت بسیار بالا و سادگی خاصی که داشت به سرعت مورد توجه افراد و شرکت هاس زیادی قرار گرفت. اواخر مارچ 2015 بود که فیسبوک یک فریمورک جدید به اسم React Native منتشر کرد که به توسعه دهندگان اجازه میداد تنها با استفاده از زبان جاوا اسکریپت و کتابخانه React اپلیکیشن های موبایل برای ios بسازند. فیسبوک شش ماه بعد گام اصلی و محکمی را با انتشار React Native برای Android برداشت. React Native بر پایه ی react ایجاد شده است، با این تفاوت که هدف آن به جای تولید وب اپلیکیشن، موبایل اپلیکیشن است. به این ترتیب توسعه دهنده ها دیگر مجبور به نوشتن کدهای جداگانه برای سیستم عامل های مختلف نبودن و استارتاپ ها و صاحبان کسب کار به توسعه دهنده هایی دسترسی پیدا کردند که برای هر دو سیستم عامل Android و IOS اپلیکیشن طراحی می کردند.

یکی از ویژگی های کار با React Native این هست که برای طراحی UI شما با سرعت بالایی می توانید اپلیکیشن هایی با ظاهری زیبا و جذاب طراحی کنید. نمونه بارز این اپلیکیشن ها که تقریبا طیف وسیعی از افراد در حال استفاده کردن از آن می باشند اپلیکیشن Instagram است. در صورت تمایل می توانید در دوره آموزش ReactJS موسسه آتریا شرکت نمایید.

طراحی سایت

طراحی سایت به مهارت ساخت و راه‌اندازی صفحات وب گفته می‌شود.

تیم برنرز لی، مخترع وب، با برپایی یک سایت وب در سال ۱۹۹۱، نام خود را به عنوان نخستین سازندهٔ وب در تاریخ ثبت کرد.

طراحی سایت و ساخت سایت یکی از مهارت های بسیار محبوب می باشد که امروزه اغلب افراد به دنبال یادگیری آن هستند. وقتی یک طرح یا ایده در ذهن شما شکل می گیرد می بایست مهارت لازم را کسب نمایید تا بتوانید ایده و طرح . خود را پیاده سازی و به مرحله اجرا برسانید. همانطور که ما در دنیای واقعی بخشی از زمین را برای زندگی و یا کسب و کار خود اجاره می کنیم، در دنیای اینترنت نیز می توانیم این کار را انجام دهیم. به این معنی که می توانیم بخشی از اینترنت را برای مدتی اجاره کنیم. در واقع وب سایت ها، زمین های ما در اینترنت هستند که میتوانیم از آن‌ها استفاده های مختلفی داشته باشیم.

چرا اشخاص و کسب و کارها به وب سایت نیاز دارند؟

تا چند دهه قبل کسب و کارها و افراد، نیازی به داشتن وب سایت احساس نمی کردند. زیرا در آن زمان دسترسی به اینترنت برای عموم مردم امکان پذیر نبود. از طرفی بیشتر جامعه، تجهیزات دسترسی به اینترنت را در اختیار نداشتند مگر طیف اندکی! از زمان ظهور گوشی های هوشمند و رشد فناوری اینترنت پر سرعت بی سیم، وبگردی از انحصار قشرهای خاص درآمد و به امری روزمره برای همه افراد بدل شد، طوری که امروزه افراد برای دریافت راهنمایی در مورد پیش پا افتاده ترین مسائل نیز، به سراغ اینترنت و وب سایت ها می روند. اینترنت شکل تبلیغات را تغییر داده و کسب و کارهای بسیاری در بستر اینترنت ایجاد شدند .

همانطور که افراد برای حضور در اجتماع باید هویت داشته باشند، در فضای مجازی نیز برای حضوری پررنگ نیاز به وب سایت شخصی یا کاری دارند. کسب و کارها برای حضوری موثر و رقابتی نیاز به ساخت سایت دارند تا بتوانند خدمات و محصولاتشان را به جامعه معرفی و به فروش برسانند. سایت، هویت مجازی هر فرد یا کسب و کار است.

بسیاری از کسب و کارها بدون داشتن سایت، نمی توانند در میدان رقابت بمانند. به کمک وب سایت ها می توان بدون حد و مرز با مشتری ها ارتباط برقرار کرد و خدمات ارائه داد. اطلاع رسانی، تبلیغات، خرید و فروش محصولات، یافتن و ارتباط با مشتری، پشتیبانی از خدمات یا محصولات و بسیاری مسائل دیگر به کمک وب سایت، برای هر کسب و کار و فردی امکان پذیر است. جهت تمایل به یادگیری طراحی سایت از طریق لینک دوره آموزشی طراحی سایت می توانید در این دوره شرکت نمایید.