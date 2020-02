فیلم سینمایی «ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring» به کارگردانی پیتر جکسون و نویسندگی فرن والش، فیلیپا بوینس و پیتر جکسون بر اساس رمان ارباب حلقه‌ها: یاران حلقهاثر جی. آر. آر. تالکین محصول سال 2001، نخستین قسمت از سه‌گانه ارباب حلقه‌ها است. ایان مک کلن الیجاه وود، ویگو مورتنسن، لیو تایلر، شان آستین، کیت بلانشت، اورلاندو بلوم، جان ریس-دیویس، بیلی بوید، شان بین، هوگو ویوینگ، کریستوفر لی و دامینیک مانهن در این فیلم مقابل دوربین اندرو لزنی بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را هاوارد شور ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.