فیلم سینمایی «تازه چه خبر، پیشی؟ / What's new Pussycat» به کارگردانی...

فیلم سینمایی «برای زندگی، زندگی کن / Vivre pour vivre / Live for Life»...

«آهنگ درختان / Song of Trees» یکی از قطعات موسیقی‌دان و ماریمبانواز اهل...

فیلم سینمایی «نامه اسکارلت / The Scarlet Letter» که در ایران با نام داغ...

فیلم سینمایی «کوچ نشین‌ها / The Sundowners» به کارگردانی فرد زینمان...

فیلم سینمایی «غرور و تعصب / The pride and the passion» به کارگردانی...