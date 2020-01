موسیقی متن فیلم غرور و تعصب ؛ جرج انتایل

فیلم سینمایی «غرور و تعصب / The pride and the passion» به کارگردانی استنلی کریمر محصول سال 1957 است. ارتش اسپانیا در جنگ با نیروهای فرانسوی عقب‌نشینی می‌کند و توپ عظیمی را به جا می‌گذارد. سروان ترامبول انگلیسی مأمور بازپس‌گیری آن می‌شود و با کمک میگل، رهبر چریک‌های اسپانیائی توپ را پس می‌گیرد. اما میگل اصرار می‌کند که از آن برای گلوله‌باران قلعه‌ای استفاده کنند که به تصرف فرانسوی‌ها در آمده است و ترامبول با بی‌میلی می‌پذیرد. در این بین ترامبول” مجذوب خوآنا می‌شود… . کری گرانت، فرانک سیناترا، سوفیا لورن، تئودور بیکل، جی نووللو، خوزه نیتو، فیلیپ فن زانت، ننا دهریرا و… در این مقابل دوربین ادوارد آنهالت و ادنا آنهالت بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را جرج انتایل ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.