موسیقی متن فیلم مشعل و کمان ؛ ماکس اشتاینر

فیلم سینمایی «مشعل و کمان / The Flame and the Arrow» به کارگردانی ژاک تورنر محصول سال 1950 برادران وارنر است. داردو شخصیتی همانند رابین هود دارد و به همراه دوستان وفادار خود، از خرابه ها به عنوان مرکز فرماندهی برای مبارزه و شورش بر علیه فرمانروای ظالم خود استفاده می کنند... برت لنکستر، ویرجینیا میو، نیک کراوات و نورمن لوید در این فیلم مقابل دوربین ارنست هالر بازی کردند. ماکس اشتاینر موسیقی متن این فیلم را ساخت که قطعه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.