چرا باید روزانه یک پرتقال بخوریم؟

شاید بدانید که مصرف روزانه‌ یک سیب برای سلامتی بسیار مفید است، اما آیا در رابطه با خواص پرتقال چیزی شنیده‌اید؟ پرتقال میوه‌ای با کالری پایین و سرشار از مواد مغذی است.

به گزارش «تابناک» به نقل از برنا، پرتقال سبب شفافیت و سلامت پوست می‌شود و احتمال ابتلا به انواع بیماری‌ها را کاهش می‌دهد. به‌همین‌دلیل می‌توان از پرتقال در رژیم‌های غذایی سالم و متنوع استفاده کرد.

حفظ سلامت قلب

مواد موجود در پرتقال ازجمله فیبر، پتاسیم، ویتامین C و کولین همگی به حفظ سلامت قلب کمک می‌کند.افزایش پتاسیم دریافتی بدن همراه با کاهش میزان سدیم دریافتی ازجمله عواملی است که می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌وعروقی را کاهش دهد.براساس یکی از مطالعات، افرادی که در رژیم غذایی خود روزانه میزان ۴۰۶۹ میلی‌گرم پتاسیم دریافت می‌کنند، در مقایسه با افرادی که پتاسیم دریافتی کمتری دارند (کمتر از ۱۰۰۰ میلی‌گرم در روز) ۴۹‌درصد کمتر به مرگ در اثر ایست قلبی دچار می‌شوند.افزایش میزان پتاسیم دریافتی همچنین با کاهش خطر سکته‌ مغزی، جلوگیری از کاهش حجم ماهیچه، حفظ تراکم مواد معدنی موجود در استخوان و کاهش تولید سنگ‌های کلیوی همراه است.

جلوگیری از سکته‌ مغزی

براساس گزارش انجمن قلب آمریکا (AHA) مصرف زیاد ترکیبات موجود در مرکباتی مثل پرتقال یا گریپ‌فروت خطر سکته‌ مغزی را در زنان کاهش می‌دهد.خطر سکته‌ مغزی در افرادی که بیشترین مقدار مرکبات را مصرف می‌کنند، حدود ۱۹‌درصد کمتر از زنانی است که کمترین مقدار مصرف را دارند.

جلوگیری از سرطان

براساس مطالعه‌ای مصرف موز، پرتقال و آب‌پرتقال در دو سال اول زندگی می‌تواند خطر پیشرفت لوسمی در کودکی را کاهش دهد.پرتقال به‌عنوان منبعی عالی و غنی از ویتامین سی (C) که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی است، می‌تواند با انواع رادیکال‌های آزاد که موجب سرطان می‌شود مبارزه کند.براساس یکی از مطالعات، ویتامین C موجود در پرتقال برای مقابله با سرطان روده‌ بزرگ مفید است، اما برای تامین این مقدار از ویتامین C به ۳۰۰ عدد پرتقال نیاز داریم.میزان فیبر بالای موجود در میوه‌ها و سبزیجات سبب کاهش خطر ابتلا به سرطان روده‌ بزرگ می‌شود.بااین‌حال مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ انجام شد، نشان می‌دهد که مصرف گریپ‌فروت و آب‌پرتقال می‌تواند خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش دهد. بر اساس این مطالعه احتمال ابتلا به ملانوما در افرادی که میزان زیادی از گریپ‌فروت و آب‌پرتقال مصرف می‌کنند حدود یک‌سوم بیشتر از افرادی است که کمتر از این مواد استفاده می‌کنند.

حفظ فشارخون

برای کاهش فشار خون باید میزان سدیم دریافتی را کم کرد و به همان مقدار، مصرف پتاسیم را که تاثیر گشادکنندگی بر عروق دارد افزایش داد. براساس بررسی‌های سازمان تغذیه و سلامت ملی، کمتر از دودرصد از بزرگ‌سالان در آمریکا، روزانه ۴۷۰۰ میلی‌گرم پتاسیم توصیه‌شده را دریافت می‌کنند.افزایش پتاسیم دریافتی تا بیست‌درصد خطر مرگ با علت‌های مختلف را کاهش می‌دهد.

تغذیه

یک پرتقال متوسط (با حدود ۱۵۴ گرم وزن) فاقد چربی است و ۸۰ کالری، ۲۵۰ گرم پتاسیم، ۱۹ گرم کربوهیدرات (۱۴ گرم قند و ۳ گرم فیبر) و ۱ گرم پروتئین دارد.یک پرتقال ۱۳۰‌درصد ویتامین C، دودرصد ویتامین A و۶‌درصد کلسیم موردنیاز روزانه‌ شما را تامین می‌کند. پرتقال فاقد آهن است.همچنین پرتقال حاوی تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین۶ B، فولات، پنتوتنیک‌اسید، فسفر، منیزیم، منگنز، سلنیوم و مس است. مقدار فراوان ویتامین C (بیش از دو برابر نیاز روزانه) موجود در پرتقال سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.پرتقال همچنین دارای کولین، زیگزانتین و کاروتنوئید است.کولین یکی از مواد مغذی مهم موجود در پرتقال است که به بهبود خواب، حرکت عضلات، یادگیری و حافظه کمک می‌کند. کولین همچنین به حفظ غشای سلولی کمک می‌کند، از انتقال تکانه‌های عصبی حمایت می‌کند و در جذب چربی و کاهش التهاب مزمن نقش دارد.زیگزانتین و کاروتنوئیدها اثرات آنتی‌اکسیدانی دارند و در کاهش انواع سرطان به‌خصوص سرطان پروستات نقش دارد.