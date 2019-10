عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: مراجعات و هزینه‌های درمانی سالمندان سه برابر سنین قبل از سالمندی است و براین اساس هزینه‌های زیادی برای نظام سلامت کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، محمدعلی همتی در ششمین جلسه از نشست های گفت وشنود با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی (دیده بان رفاه و تامین اجتماعی) با بیان اینکه سالمندی معمولا از ۶۵ سالگی به بعد تعریف می‌شود، اظهار کرد: سالمندی که در اواخر دوران بزرگسالی ایجاد می‌شود، خود به دو گروه yong old (پیران جوان) که از ۶۵ تا ۷۵ سالگی را در بر می‌گیرد و گروه old old (پیران پیر) که از ۷۵ به بالا است تقسیم‌بندی شده است.

همتی تصریح کرد: در دوران جوانی بیشترین فکر افراد را مسائلی مانند شغل، روابط خانوادگی و اجتماعی و ثروت‌اندوزی تشکیل می‌دهد؛ اما پس از ۶۵ سالگی، بیشترین دغدغه سالمندان بر حفظ سلامتی معطوف است. به‌طور حتم مراقبت سالمندان از خود و توجه به ورزش، تغدیه و انجام مراقبت‌های پزشکی می‌تواند آن‌ها را در دسترسی به یک زندگی سالم و توأم با نشاط کمک کند.

وی با اشاره به مسائل سالمندان از دیدگاه روانشناسی، گفت: یکی از ویژگی‌های دوران سالمندی مرور زندگی گذشته خود است و در این سنین توجه می‌کنند که در طول فعالیت زندگی خود چه دستاوردهایی داشته‌اند .

همتی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم سالمندی را به لحاظ روانشناسی، رها کردن آرام آرام اموال و دارایی‌های برشمرد و گفت: در این سنین باید افراد پذیرش زندگی جدید خود را داشته باشند و به‌ویژه با ورود نوه‌ها، آنها دوران جدید زندگی خود را تجربه می‌کنند.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: بشر همواره علاقمند به داشتن طول عمر است، مسائلی مانند حفظ سلامتی، ورزش و عوامل ژنتیکی در این زمینه موثر هستند و یکی دیگر از مسائل مهمی که منجر به طول عمر افراد می‌شود، رضایت شغلی است.