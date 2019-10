برخی منابع فرانسوی روز سه‌شنبه مدعی شده‌اند «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران بر سر یک سند چهار بندی به عنوان مبنایی برای دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آغاز مجدد مذاکره میان ایران و آمریکا توافق کرده‌ بودند.

به گزارش تابناک، «پالیتیکو» به نقل از این منابع مدعی شده دیدار سران دو کشور علی‌رغم توافق بر سر این سند محقق نشده زیرا روحانی اصرار داشته ترامپ ابتدا رفع تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کند.

پایگاه خبری «پالیتیکو» که مدعی شده این سند را رویت کرده، در ادامه به ذکر جزئیات مفاد آن پرداخته است.

در سند ادعایی، تهران موافقت کرده «هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود و کاملاً به تعهدات خود پایبند است، ضمن آنکه مذاکره بر سر چارچوبی طولانی‌مدت‌تر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خودش را می‌پذیرد.»

تهران همچنین متعهد شده «ایران از هر گونه ستیزه‌جویی خودداری خواهد کرد و از طریق مذاکره به دنبال صلح و احترام واقعی در منطقه خواهد بود.»

در بخش دیگری از سند، ایالات متحده با «رفع همه تحریم‌های بازاعمال‌شده بعد از سال ۲۰۱۷» موافقت کرده است. در متن این سند آمده است: «ایران از توانایی کامل برای صادر کردن نفت خود و استفاده آزادانه از درآمدهای خود برخوردار خواهد شد.»

طبق ادعای پالیتیکو، با آنکه در متن سند صریحاً به برنامه موشک‌های بالستیک ایران اشاره نشده، مقام‌های فرانسوی می‌گویند، برداشت همه طرف‌ها از لحن مربوط به نقش منطقه‌ای تهران این بود که مسائل موشکی بخشی از مذاکرات خواهد بود.

یک مقام فرانسوی آگاه به این رایزنی‌ها گفت: «برای همه روشن بود که مذاکره بر سر مسائل منطقه‌ای الزاماً برنامه موشکی آنها را هم در برمی‌گرفت.»

پالیتیکو نوشته رسانه‌های آمریکایی مانند نیویورک‌تایمز و نیویورکر در روزهای گذشته جزئیاتی از تلاش‌های دیپلماتیک انجام‌شده برای آوردن تهران و واشنگتن بر سر میز مذاکره را گزارش داده‌اند، اما هیچ رسانه‌ای تا به حال متن این طرح که توسط «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد شده را گزارش نداده بود.

مطابق ادعای پالیتیکو، سند به گونه‌ای تنظیم شده بود که به همه طرف‌ها امکان دهد خودشان را پیروز اعلام کنند. در صورت موفقیت در پیشبرد این طرح، ترامپ می‌توانست اعلام کند او در هدف دیرینه‌اش برای بسط توافق هسته‌ای و گنجاندن مسائل منطقه‌ای در آن موفق شدهاست. طرف ایرانی‌ هم می‌توانست ادعا کند که در برابر سیاست فشار حداکثری مقاومت کرده و توانسته سرانجام همه تحریم‌ها را رفع کند. ماکرون هم می‌توانست خودش را به عنوان واسط صلح و کسی که توانسته از جنگی جدید در خاورمیانه جلوگیری کند، معرفی کند.

به گفته مقام‌های فرانسوی ترامپ در دیداری که سه‌شنبه هفته گذشته در هتل «Lotte New York Palace» با ماکرون داشت با این سند موافقت کرده. رئیس‌جمهور فرانسه در مرحله بعد، همین سند را در هتل « Millennium Hilton New York One UN Plaza » به روحانی نشان داده است.

مقام فرانسوی ادعا کرده است: «او (روحانی) با موارد اصلی در این سند موافقت کرد و از رئیس‌جمهور تشکر کرد چون گفت در آن به صراحت از تحریم‌ها سخن به میان آمده، اما او گفت ترامپ باید قبل از ورود به جلسه بگوید که تحریم‌ها را رفع می‌کند.»

مقام فرانسوی مدعی شده ماکرون و تیم او برای اینکه بتوانند از توافق حاصل شده بر سر این سند و حضور روحانی در نیویورک بهره‌برداری کنند پیشنهاد برقراری یک تماس تلفنی ایمن بین روحانی و ترامپ را مطرح کردند.

طبق این ادعا، ایرانی‌ها با اینکه تکنسین‌ها تجهیزات برقراری این تماس را فراهم کنند موافقت کردند، اما با خود تماس تلفنی موافقت نکردند.

به نوشته پالیتیکو ماکرون ساعاتی بعدتر به ساختمان ایرانی‌ها برگشت اما رئیس‌جمهور ایران تمایلی برای مشارکت در این گفت‌وگوی تلفنی نداشت.

طبق این گزارش، «ماکرون در ادامه با ترامپ گفت‌وگو کرد و اتفاقات پیش‌آمده را برای او گفت. او از ترامپ بابت پذیرا بودنش به مذاکره بر اساس پیشنهادات فرانسه تشکر کرد و گفت که ایرانی‌ها می‌گویند برای اینکه بتوانند با دیدار موافقت کنند به زمان بیشتری نیاز دارند.»

مقام‌های آمریکایی درخواست پالیتیکو برای اظهارنظر درباره این گزارش را رد کرده‌اند. این رسانه نتوانسته به مقامات ایران دسترسی پیدا کند.