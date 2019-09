در یک هفته اخیر، «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران و «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا در چند پیام در توئیتر به مناظره مجازی پرداختند؛ رویکردی که تاکنون بارها شاهد آن بوده ایم و البته در این مجال پاسخ های محکمی از سوی ظریف به پمپئو داده شده است؛ مشابه آنچه سال گذشته بین این دو در خصوص آثار تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم عادی اتفاق افتاد و توئیت های وزیر امورخارجه کشورمان در مقابل وزیر خارجه آمریکا بازتاب زیادی یافت.

به گزارش «تابناک»، وزیر خارجه آمریکا در یکی از توئیت های اخیر خود نوشته است: «We are confident that the UK, France, and Germany - indeed, all civilized nations - will take decisive actions to stop Iran's nuclear extortion.» «ما اطمینان داریم که انگلیس ، فرانسه و آلمان - در واقع همه ملل متمدن - برای جلوگیری از اخاذی هسته ای ایران اقدامات تعیین کننده ای انجام می دهند.»

«محمد جواد ظریف» شنبه شب در توییتی خطاب به همتای امریکایی خود پاسخ او را داد و چند سوال از او پرسید. وزیر خارجه کشورمان خطاب به پمپئو نوشته است: «Do you even know what CIVILIZED means, @SecPompeo? Is it sending drones over weddings to kill innocents? Piracy on the high seas? Maybe it’s pouring lethal weapons into a region to enable inhuman wars? Or, is it a millennia-old nation that hasn’t attacked anyone for centuries?»

وزیر امورخارجه به خوبی پاسخ محکم و جدی به پمپئو داده و نوشته است:«آیا متمدن بودن همان اعزام پهپاد بر فراز عروسی برای کشتن بی‌گناهان است؟ دزدی دریایی در آب‌های آزاد؟ شاید همان ریختن تسلیحات مرگ‌بار به یک منطقه برای ایجاد جنگ‌های غیرانسانی است؟ یا متمدن ملتی هزاران ساله است که قرن‌ها است به کسی حمله نکرده است؟»

پمپئو چند روز پیش و در جریان تحریم کاپیتان هندی تبار نفتکش آدریان دریا که حاضر به پذیرش رشوه آمریکایی ها برای هدایت این نفتکش ایرانی به سمت بندی که آمریکا می خواهد تا بتواند نسبت به توقیف آن اقدام کند، نوشت: «Today, @USTreasury designated the #AdrianDarya1 and its captain for providing assistance to the IRGC to sell illicit oil from Iran to Syria. The U.S. will not idly watch the Assad regime use Iranian oil to terrorize its own people.»

آنها پس از آنکه نتوانستند کاپیتان هندی تبار نفتکش ایرانی را با رشوه تطمیع کنند، نسبت به قراردادن نام او در فهرست تحریم های آمریکا علیه ایران قرار دادند. این موضوع را «برایان هوک» مورد تائید قرار داد و وزیر خارجه آمریکا هم پیرامون آن اظهار نظر کرد. این رویکرد آمریکایی ها مشابه آن چیزی بود که در خصوص ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز اتفاق افتاد و پس از آنکه او نپذیرفت با ترامپ دیدار کند، نام او در فهرست تحریم ها قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به این رویکرد آمریکایی ها، نوشت: Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself. Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back. It is becoming a pattern.

او در این خصوص تاکید کرده است: «پس از ناکامی در دزدی دریایی،آمریکا به باج‌گیری عریان متوسل شده (و به کاپیتان نفتکش ایرانی گفته)نفت ایران را به ما تحویل بده و چند میلیون دلار بگیر وگرنه تحریم خواهی شد.این کار بسیار شبیه دعوتی است که من چند هفته پیش دریافت کردم.این در حال تبدیل به یک الگو است» #گانگسترهای_تیم_بی

آمریکایی ها همچنین طی روزهای ششم تا سیزدهم شهریور ماه سال جاری سه بار برخی شرکت ها و افراد را به بهانه آنچه تامین قطعات خام، ارتباط با برنامه موشکی و مسائلی از این دست است را تحت تحریم قرار داد و همچنین اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) علاوه بر قراردادن نام این افراد و شرکت ها شبکه کشتی رانی و مرکز فضایی ایران را ذیل تحریم ها قرارداده و اموال آنها را در خارج از ایران مصادره خواهد کرد.

پمپئو در واکنش به این تحریم ها در توئیتر خود نوشت:« .@USTreasury’s #OFAC sanctioned Hamas money men for taking the #Iran regime’s IRGC-QF funds to support illicit activities. We’ll continue to designate individuals and institutions that facilitate and support Hamas’s agenda of terrorism against #Israel and the Palestinian people.» و مدعی شد که این اقدام اوفک در جهت جلوگیری از برنامه ها و اقدامات به اصطلاح آنچه او تروریستی خوانده است، صورت می یگرد.

اما «محمد جواد ظریف» این صحبت او را بی پاسخ نگذاشت و در ادامه بهره گیری از ظرفیت های شبکه های اجتماعی برای اعلام اقدامات خلاف عرف و قانون آمریکایی ها، نوشت: « #OFAC is nothing more than a JAIL WARDEN: Ask for reprieve (waiver), get thrown in solitary for the audacity. Ask again and you might end up in the gallows The only way to mitigate US #EconomicTerrorism (sanctions) is to decide to finally free yourself from the hangman’s noose.»

ظریف گفته:«اوفک چیزی فراتر از یک رئیس زندان نیست. اگر درخواست عفو (مجوز) کنی، به جرم گستاخی به انفرادی انداخته خواهی شد و بار بعد ممکن است که سرنوشت شما چوبه دار باشد.تنها راه از بین بردن تروریسم اقتصادی ( تحریم ها)ایالات متحده این است که سرانجام تصمیم بگیری که خودت را از طناب دار رها کنیم.»

اما یکی از بخش های مهم توئیت های پمپئو بر می گردد به ماجرای طنزآمیزی که آمریکایی ها اخیرا آن را به راه انداخته اند و پس از ناتوانی در مقابله با ایران و سپاه پاسداران درخواست استخدام جاسوس های 15 میلیون دلاری را در ازای دریافت اطلاعات سیستم های مالی نیروی قدس سپاه داده اند. او در این خصوص گفته: «The @StateDept’s @Rewards4Justice program is offering a reward of up to $15 million for information that disrupts the financial mechanisms of Iran’s IRGC. It’s the first time the U.S. has taken such action against another gov’t entity based on their terrorist activities.»

این موضوع اوج ناتوانی آمریکایی ها را نشان می دهد. پمپئو وزیر خارجه آمریکا که خدو یک افسر ارشد امنیتی و نظامی آمریکاست، این موضوع را یک اقدام جدید در دنیا خوانده و گفته است: «برنامه @ Dewards4Justice @ StateDept برای اطلاعاتی که مختل مکانیسم های مالی سپاه ایران است ، پاداش بالغ بر 15 میلیون دلار را ارائه می دهد. این نخستین باری است که ایالات متحده بر اساس فعالیت های تروریستی آنها چنین اقداماتی علیه نهاد دولت دیگری انجام داده است.»

«برایان هوک» نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در جمع خبرنگاران پیشتر اظهار کرده بود که «مقامات آمریكا به دنبال تشدید اعمال فشار حداكثری علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. ما برای هر کسی که بتواند به ما در تضعیف عملیات مالی نیروهای سپاه و نیروهای قدس کمک کند، پاداش ۱۵ میلیون دلاری در نظر می‌گیریم.»

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در خصوص اظهارات «برایان هوک» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران مبنی بر اعطای جایزه به کسانی که اسناد مالی سپاه پاسداران را افشا کنند، عنوان کرد: آمریکایی ها از مردم ایران شکست خوردند و از نمایندگان مردم آمریکا که سپاه یک نماینده سرافراز مردم ایران است و حتما نمی توانند با این اقداماتشان جلوی دفاع و پیشرفت ایران را بگیرند.

نکته قابل توجهی که می توان در این پاسخ های رفت و برگشتی دید استفاده از تمام ظرفیت ها برای توسعه دیپلماسی و رساندن حرف جمهوری اسلامی ایران توسط وزیر امور خارجه است که آمریکایی ها را به شدت نگران می کند. برای همین از زمان وزارت پمپئو در آمریکا، این شاید سومین یا چهارمین مرتبه ای باشد که او با ظریف به مناظره های توئیتری پرداخته اند و هر بار هم پاسخ های محکمی از سوی ایران دریفات کرده است. آنچه که می توان به وضوح در جدال توئتیتری اخیر وزیران خارجه ایران و آمریکا دید.