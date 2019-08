روایت رشد هنری در دیکتاتوری نازی در «هرگز روی برنگردان»

فیلم سینمایی «هرگز روی بر نگردان | Werk ohne Autor | Never Look Away» محصول سال 2018 سومین فیلم بلند داستانی فلوریان هنکل فون دونرسمارک پس از فیلم‌های «زندگی دیگران | The Lives of Others» و «توریست | The Tourist» است؛ اثری که این کارگردان آلمانی را به فیلم اولش -زندگیِ دیگران- نزدیک‌تر کرد، هرچند نتوانست در رقابت با روما برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان در نود و یکمین دوره این مراسم شود و در فضای بین‌المللی زیر سایه بزرگ ساخته کوارون قرار گرفت.