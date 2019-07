رمزگشایی از توئیت جدید ترامپ!

توئیت ترامپ مبنی بر اینکه ایرانیان در هیچ جنگی پیروز نشده اند اما در هیچ مذاکره ای شکست نخورده اند؛ هنگامی برای تحلیل سیاست فشار حداکثری امریکا مهمتر جلو می کند که مشخص شود که این جمله بخشی از مقاله جان بولتون در مورد توافق هسته ای ایران پیش از انتخاب به عنوان مشاور امنیت ملی امریکا است.

نگاهی به مقاله 11 سپتامبر 2017 جان بولتون در مجله هیل نشان می دهد که دولت ایالات متحده در حال اجرای مو به موی دستورات این مقاله است. جان بولتون در این مقاله سعی می کند که استدلال های طرفداران حفظ و استمرار توافق هسته ای را نقد نماید و نشان دهد که دولت ترامپ هیچ راهی به غیر از کشتن برجام ندارد.

جمله « Iran has never won a war, and never lost a negotiation.» در بخشی از این مقاله آمده است که بولتون درصدد نفی استدلال طرفداران اجرای تعهدات برجامی از سوی امریکا است.

بولتون در این بخش استدلال طرفداران اجرای تعهدات برجامی را به دلیل ضعف در مذاکره و ابهام در کلمات این توافق توهم آمیز خطاب می کند و برای مثال عدم توانایی برای بازرسی از تاسیسات نظامی ایران توسط آژانس انرژی اتمی را موید استدلال خود می داند. در واقع دلیل خود برای عدم اجرای بندهای برجام به کنایه با این جمله که ایرانی ها در مذاکره شکست نمی خورند؛ بیان کرده است.

تحولات برجامی نشان می دهد یکی از تحریم هایی که در پنج شنبه این هفته مدت تعلیق آن به پایان می رسد؛ تحریم فعالیت های شرکت ها در برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است. موضوعی که ایالات متحده پیش از این از لغو آن امتناع کرده بود. حالا دولت ترامپ با فرارسیدن پایان مدت زمان تعلیق این تحریم با دو گزینه تمدید و یا لغو تعلیق روبرو است.

استفاده ترامپ از این جمله بولتون نشان می دهد که ایالات متحده عزم خود را برای لغو تعلیق این تحریم جزم کرده است و یک گام بیشتر برای کشتن کامل تعهدات برجامی از سوی امریکایی ها بر می دارد. موضوعی که در بند بند مقاله بولتون بر آن تاکید می شود. بنابراین احتمالا پنج شنبه این هفته شاهد لغو این تحریم نیز باشیم.

نکته حائز اهمیت آن است که یکی از تعهدات اتحادیه اروپا بعد از خروج ایالات متحده از برجام همکاری در همین زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران بوده است که البته تا به امروز با تحریم روبرو نبود و به نحوی تعلیق گردیده بود.بنابراین در صورت تحقق این امر آزمایش دیگری برای اروپایی ها و سایر اعضای برجام برای عمل به تعهدات بین المللی و اجرای قعطنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

این بار هم باید منتظر بود و دید که تیم B قادر خواهد بود نظرات خود را بر دولت ایالات متحده دیکته کند یا اینکه سایه عقلانیت باقی مانده در مقامات این کشور آنها را از اجرای این امر باز می دارد.

*کارشناس ارشد روابط بین الملل