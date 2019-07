نکات جالب گزارش محرمانه سفیر انگلیس در آمریکا

سفیر انگلیس در آمریکا در گزارش محرمانه‌ای که به وزارت خارجه این کشور ارسال کرده است، دونالد ترامپ را فردی بی عرضه و بی کفایت توصیف کرده که ریاست جمهوری وی ممکن است سقوط کند.



به گزارش خبرآنلاین به نقل از وب سایت انگلیسی دیلی میل، سفیر بریتانیا معتقد است که "نباید انتظار داشت که سیاست‌های آمریکا در خصوص ایران در آینده نزدیک به روندی منطقی بازگردد"، زیرا "دولت کنونی آمریکا دچار چند دستگی‌است".



وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید که ایمیل‌های لو رفته که روز یکشنبه توسط نشریه "میل آن ساندی" منتشر شد با "شیطنت" منتشر شده، اما اصالت ایمیل‌ها را تکذیب نکرد.



فایل‌های لو رفته از سال ۲۰۱۷ تا امروز را شامل می‌شود و در آن‌ها سفیر بریتانیا گزارش‌های منتشر شده در خصوص "درگیری‌ها و هرج و مرج" حاکم بر کاخ سفید را "تقریبا درست" دانسته است.



The most incendiary paper is a. letter to National Security Adviser Sir Mark Sedwill (pictured) sent on June ۲۲, ۲۰۱۷ – ۱۵۰ days into the Trump administration – and copied to what Sir Kim describes as a. 'strictly limited' number of senior figures in Downing Street and the Foreign Office



در این پیام‌ها، سر کیم می‌گوید: "ما به هیچ وجه اعتقاد نداریم که این دولت بتواند اساسا به صورت عادی رفتار کند به طوری که کمتر اختلال عملکرد داشته باشد، کمتر غیرقابل پیش‌بینی باشد و یا کمتر در زمینه دیپلماسی ناآزموده و بی‌منطق باشد".



سی سی ان ان نیز در بازتاب این گزارش نوشت که سفیر انگلیس در گزارش خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فردی بی کفایت، بی منطق و متزلزل توصیف کرده است که ریاست جمهوری وی ممکن است سقوط کند.



سفیر بریتانیا همچنین سوال می‌کند که این کاخ سفید "آیا در آینده اصلا کارآمد" خواهد بود.



سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به انتشار این ایمیل‌ها می‌گوید مردم از دیپلمات‌ها انتظار دارند که "بدون پرده پوشی و صادقانه" ارزیابی‌شان را از کشور محل ماموریت گزارش کنند.



وی همچنین می‌گوید: "این دیدگاه‌ها نظرات وزراء کابینه یا دولت بریتانیا نیست، اما ما از سفیران می‌خواهیم که بی‌پرده گزارش بدهند".



The leak is embarrassingly timed for the British Government, coming just weeks after the Queen welcomed Trump and his family with a. ۴۱-gun salute and a. State banquet at Buckingham Palace (pictured) as part of a. diplomatic drive to secure a. post-Brexit free-trade deal



سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در ادامه می‌گوید که وزیران و کارکنان دولت توصیه‌های دریافتی از سفیران را "به صورت صحیح" استفاده می‌کنند و سفیران بایستی بتوانند نظراتشان را محرمانه ارائه کنند.



به گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور، سفارت انگلیس در واشنگتن به "همکاری نزدیک‌اش" با کاخ سفید علی‌رغم این "رفتار شیطنت‌آمیز" در انتشار فایل‌های لو رفته ادامه می‌دهد.



کاخ سفید تا این لحظه واکنشی نشان نداده، اما انتشار این ایمیل‌ها می‌تواند محکی در خصوص "روابط ویژه" میان لندن و واشنگتن باشد.



سر کیم همچنین در خصوص ادعای دونالد ترامپ که به صورت علنی اعلام کرد ۱۰ دقیقه پیش از حمله به نقاطی در ایران که بخاطر کشته شدن ۱۵۰ نفر آن را متوقف کرد نیز می‌گوید که چنین ادعایی "با واقعیت هم‌خوانی ندارد".



او همچنین مدعی می‌شود که ترامپ "هرگز به طور کامل" موافق حمله تلافی‌جویانه علیه ایران بدلیل سرنگونی پهپاد آمریکایی نبوده و دلیل آن را نیز شعار دوران انتخاباتی ریاست جمهوری وی که قول داده بود ایالات متحده در هیچ جنگ دیگری درگیر نشود، می‌داند.



Sir Kim Darroch (pictured) , one of Britain's top diplomats, used secret cables and briefing notes to impugn Trump's character, warning London that the White House was 'uniquely dysfunctional' and that the President's career could end in 'disgrace'



سر کیم همچنین در یکی از ایمیل‌هایش می‌نویسد که کاخ سفید تحت کنترل دونالد ترامپ "به طور خاصی ناکارآمد" است.

وی در عین حال هشدار می‌دهد که نباید رییس جمهور آمریکا را دست کم گرفت.



سفیر بریتانیا معتقد است که "نباید انتظار داشت که سیاست‌های آمریکا در خصوص ایران در آینده نزدیک به روندی منطقی بازگردد"، زیرا "دولت کنونی آمریکا دچار چند دستگی‌است".



درز این خبر که نخستین بار توسط نشریه انگلیسی "دیلی میل" انتشار یافت، ممکن است موجب لطمه جدی در روابط دوجانبه واشنگتن و لندن شود.



این گزارش می‌افزاید: در حالی که نمایندگان رسمی دولت‌ها در کشور‌های دیگر اغلب اقدام به ارسال گزارش‌های محرمانه از محل خدمت خود می‌کنند، اکنون درز این گزارش موجب می‌شود تا تلاش‌های سفیر و دیگر دیپلمات‌های انگلیس در آمریکا برای جلب اعتماد دولت ترامپ، تحت تاثیر قرار گیرد.



داراک تلاش کرده با ارسال گزارش‌های محرمانه به لندن در باره وضعیت دولت ترامپ هشدار دهد که ممکن است سرانجام این دولت به رسوایی و سقوط بیانجامد.



سی ان ان اخبار دیلی میل را اینگونه گزارش داد: سفیر انگلیس دولت ترامپ را ناکارآمد توصیف کرده و مناقشه داخلی در کاخ سفید از منظر دیلی میل به مثابه "چاقو کشی" توصیف شده است.



گزارش سفیر انگلیس در آمریکا در دوره زمانی ۲۰۱۷ میلادی تا امروز بوده و در برگیرنده سیاست خارجی ترامپ تا طرح وی برای شرکت دوباره در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا می‌شود.



در این گزارش آمده است: در بخشی از گزارش داراک ادعای ترامپ در عقب نشستن از اقدام تلافی جویانه علیه ایران درپی سرنگونی پهپاد (جاسوسی) آمریکا که می‌تواند ۱۵۰ کشته به دنبال داشته باشد زیر سئوال رفته است.



در همین حال دیلی میل درتارنمای خبری خود در مورد گزارش سفیر انگلیس در آمریکا نوشت: درباره محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران و همچنین در قضیه برخورد با حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، آشفتگی و نا بهنجاری پیرامون شخص رئیس جمهوری را فراگرفته است.



دیلی میل افزود: در یادداشتی که درمورخ ۲۲ ژوئن توسط داراک ارسال شده بود، آمده است که سیاست آمریکا در قبال ایران "نامنسجم"، مغشوش و بی نظم است و می‌افزاید که این دولتی پرشکاف است.



تاکنون کاخ سفید در باره این گزارش اظهار نظری نکرده و شخص ترامپ نیز توئیتی انتشار نداده است.



از سوی دیگر دفتر وزارت خارجه انگلیس درباره درز این گزارش در بیانیه‌ای اعلام کرد که افکار عمومی انگلیس قبول خواهند داشت که سفرای ما برای وزیران خود اقدام به تهیه گزارش‌هایی صادقانه و برآورد‌هایی بی پرده از سیاست‌هایی در کشور محل خدمت خود کنند، نقطه نظرات آن‌ها لزوماً نقطه نظرات وزارت خارجه و یا به واقع دولت انگلیس نخواهد بود درست همانند آن کاری که سفیر آمریکا در انگلیس گزارش‌هایی از شخصیت و سیاست‌های "وست مینستر" و لندن به واشنگتن می‌فرستد؛ بنابراین گزارش سفیر انگلیس در آمریکا سابقه خدمت به عنوان مشاور امنیت ملی در دولت سابقه "دیوید کامرون" و همچنین نماینده ارشد انگلیس در اتحادیه اروپا را در کارنامه خود دارد.



داراک که لقب "سِر" (Sir) نیز دارد از ژانویه سال ۲۰۱۶ میلاد به عنوان سفیر انگلیس در آمریکا مشغول به خدمت است.