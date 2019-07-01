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فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد تقلید ابتدایی از میت

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد تقلید ابتدایی از میت
کد خبر: ۹۰۸۹۰۲
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶ 01 July 2019

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)
تقليد ابتدائى از ميت
سؤال 9 - مقلد اطمينان دارد كه مثلا شيخ بهائى و يا شيخ مرتضى انصارى رضوان الله عليهما از مراجع فعلى، اعلم و هم پرهيزكارتر بوده‌اند آيا با اين مقدمه، اجازه مىفرمائيد كه در بعضى مسائل، بكتب مربوطه ايشان عمل نمايد؟

جواب: تقليد ابتدائى از ميت، هر چند اعلم باشد جائز نيست

سؤال 10 - مقتضى حجية سيرة العقلاء وكونها توجب الرجوع إلى الأعلم إن من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده والرجوع إلى قوله حيا كان أو ميتا قلد من قبله أو لم يقلد ومقتضى ذلك جواز التقليد الأبتدائي للميت فما هو رأيكم؟

جواب: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، وإستقرارها على وجوب الرجوع الى الأعلم الحى - فضلا عن الميت - مطلقا ولو لم يعلم مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع فلا سيرة على الرجوع إلى الميت الأعلم مع وجود الحي العالم، ولو تنازلنا عن ذلك واحتملنا قيام السيرة على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن وهو تقليد الحي ويحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الإعتماد عليه

سؤال 11 - هل الإجماع على عدم جواز تقليد الميت مطلقا إبتداءا تام، حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ وعلى تقدير تماميته ومعارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟

جواب: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت إبتداءا - وإن كان أعلم - غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز الإكتفاء به ومع فرض تمامية الإجماع وسيرة العقلاء لا شك في تقدم الإجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة

سؤال 12 - شخصى پس از فوت آقاى بروجردى قدس سره در مسأله بقاء بر تقليد ميت، از يكى از آقايان مراجع، تقليد كرده و اكنون فراموش نموده كه در آن وقت كدام يك از آنان را در نظر گرفته است ولى او را اجمالا بين چند نفر مىداند بنابر اين تكليف او در صورتى كه همه ايشان در قيد حيات باشند چيست و اگر بعضى از آنان فوت نموده باشند وظيفه او چيست؟

جواب: با فرض عدم تمكن از تحصيل علم يا ظن به مرجع قبلى، فعلا مثل شخصى كه ابتداءا مىخواهد تقليد كند، به مجتهد حي كه واجد شرائط تقليد باشد رجوع نمايد و با تعدد و تساوى، مخير است به هر يك رجوع نمايد و فرق نيست كه مرجع قبلى مردد بين احياء باشد يا بين احياء و اموات

سؤال 13 - اگر حضرت آية الله به دليل عدم جواز تقليد از ميت اشارتى فرمايند كمال بنده نوازى است

جواب: نبودن دليل بر جواز تقليد، از ميت با وجود مجتهد حى، كافى در عدم جواز آن است

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