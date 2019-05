موسیقی متن فیلم سینمایی رمبو: اولین خون ؛ جری گلدسمیت

مجموعه فیلم‌های سینمایی «رمبو / Rambo» که یک پنج‌گانه را شامل می‌شود و به ترتیب «اولین خون /First Blood» (1982) به کارگردانی تد کاچف ، «رمبو: اولین خون قسمت دو /Rambo: First Blood Part 2» (1985) به کارگردانی جرج پی کوزماتوس، «رمبو 3 / Rambo III» (1988) به کارگردانی پیتر مک‌دونالد، «جان رمبو / John Rambo» (2008) به کارگردانی سیلوستر استالونه و «رمبو 5: آخرین خون/ Rambo V: Last Blood» (2019) به کارگردانی آدریان گرونبرگ ساخته شده، داستان یک کماندوی آمریکایی با بازی سیلوستر استالونه است که از جنگ ویتنام بازگشته و با او برخوردهایی می‌شود که واکنش‌هایی خشنی را در پی دارد. او در نهایت دوباره از زندان آزاد می‌شود و به ماموریت‌هایی اعزام می‌شود. موسیقی متن دو قسمت نخست این مجموعه را جری گلدسمیت ساخت و قطعه دان هیل در میان این موسیقی متن مورد توجه قرار گرفت که این قطعه را بر روی تصاویری از این دو فیلم می‌بینید و می‌شنوید.