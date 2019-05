«سمفونی شماره 9 در رِ مینور، اپوس 125 / The Symphony No. 9 in D minor, Op. 125»آخرین سمفونی تکمیل‌شده لودویگ فان بتهوون است. پیش از این اجرای صحنه‌ای این قطعه موسیقی را در تابناک دیده و شنیده‌اید و اکنون نوبت به شنیدن یک فلش ماب از این قطعه که در خیابان‌های شهر «ماینتس / Mainz» آلمان ثبت شده، در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.