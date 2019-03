موسیقی متن فیلم سرت را بدزد، احمق! ؛ انیو موریکونه

«روزی روزگاری در انقلاب / Once upon a time in the Revolution»، «سرت را بدزد، احمق! /Duck, You Sucker!» یا «یک مشت دینامیت / A Fistful of Dynamite» به کارگردانی سرجو لئونه محصول سال 1971 سینمای آمریکا و از گونه وسترن زاپاتایی است. «خوان میراندا»، دهقان مکزیکی، با پدر و شش فرزندش در سال 1931 به راهزنی روی می‌آورَد. آنان به «شان مالوری» متخصص انفجار ایرلندی، برمی‌خورند و «خوان» فکر می‌کند که با کمک «شان» می‌تواند به آرزوی قدیمی‌اش، یعنی سرقت از بانک ملی شهر مِساوِرده، برسد… . راد استایگر، جیمز کابرن، رومولو والی و آلدو سامبرل در این فیلم سینمایی مقابل دوربین جوزپه روتسولینی بازی کردند. موسیقی متن این فیلم را انیو موریکونه ساخته که نسخه اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.