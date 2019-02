«سیاره ها / The Planets» اپوس 32، سوییتی هفت موومانه برای ارکستر، ساخته «گوستاو هولست /Gustav Holst» آهنگساز انگلیسی است که میان 1914 و 1917 میلادی تصنیف شده است. هریک از موومان‌های این سوییت برپایه یکی از سیاره‌های سامانه خورشیدی و ویژگی نجومی آن بنا بر تعریف هولست، نامگذاری شده است. این سوییت از زمان نخستین اجرای آن تاکنون، بسیار محبوب و اثرگذار بوده است. تاکنون بطور گسترده‌ای ضبط و اجرا شده است. «مریخ، جنگاور / Mars, the Bringer of War» (۱۹۱۴)، «زهره، صلح‌آور / Venus, the Bringer of Peace» (۱۹۱۴)، «عطارد، پیغام‌آور بالدار / Mercury, the Winged Messenger» (۱۹۱۶)، «مشتری، خوشی‌آور / Jupiter, the Bringer of Jollity» (۱۹۱۴)، «زحل، آورنده، دوران باستان /Saturn, the Bringer of Old Age» (۱۹۱۵)، «اورانوس، جادوگر /Uranus, the Magician» (۱۹۱۵) و «نپتون، عارف /Neptune, the Mystic» (۱۹۱۵) هفت موومان این سوییت هستند. ارکستر سمفونیک معاصر برکلی، موومان سیاره‌ها: مشتری را از این سوییت در قالب یک «فلش ماب / Flash Mob» در نیوجرسی اجرا کرده که در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.