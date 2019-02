سربازان و افسران ارتش ایالات متحده بر اساس درجه خود چقدر حقوق دریافت می‌کنند؟برای پاسخ این سوال با همراه شوید.

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پاسخ به این سوال به درجه این افراد، زمان حضور در ارتش، مکان خدمت، تعداد اعضای خانواده و تخصص کاری آن ها و البته معیارهای دیگری بستگی دارد. علاوه بر حقوق ثابت، مزایای دیگری مانند بیمه سلامت دولت و دریافتی هایی که از پرداخت مالیات معاف است نیز به نیروهای نظامی ایالات متحده کمک می کند که مقدار دریافتی قابل توجهی داشته باشند. بر این که درکی ملموس از حقوق سربازان آمریکایی داشته باشید در ادامه دریافتی ثابت این سربازان را بر اساس درجه هایشان ارائه کرده ایم.

درجات و حقوق سربازان ارتش ایالات متحده

هر بخش از ارتش ایالات متحده قوانین خاص خود برای ترفیع گرفتن یا تمدید دوره خدمت را دارد که باعث می شود طول دوره خدمت سربازان در هر بخش متفاوت باشد. با ما همراه باشید تا شما را با حقوق ثابت سربازان آمریکایی در درجات و رتبه های مختلف آشنا کنیم. لازم به ذکر است که اعداد گفته شده تنها مربوط به حقوق ثابت بدون مزایا بوده و نکته مهم این که علاوه بر درجات نظامی مرسوم در سراسر دنیا، دسته بندی حقوقی نیز نقش مهمی در حقوق دریافتی سربازان داشته و ترفیع در این دسته بندی ها بر اساس معیارهای مختلفی (و نه تنها سابقه خدمتی) اتفاق می افتد.

دسته E-1: حقوق دریافتی سالیانه ۲۰٫۱۷۲ دلار

دسته E-1 پایین ترین درجه در ارتش ایالات متحده محسوب می شود که سربازان به اصطلاح صفر و تازه به استخدام واحدهای نظامی درآمده را در سه بخش ارتش کشور به شمار می آید. این سربازان در واقع دوره آموزشی را گذرانده و پس از ۶ ماه آموزش به طور اتوماتیک به درجه بالاتر دست پیدا می کنند. حقوق پایه ماهانه سربازان دوره آموزشی ۱٫۵۵۴ دلار به ازای هر ماه است و پس از ۴ ماه، حقوق آن ها به ۱٫۶۸۱ دلار به ازای هر ماه خدمت افزایش پیدا می کند. ارتش می تواند سربازان را به دلایل انضباطی به این رتبه تنزل دهد.

دسته E-2: حقوق دریافتی سالیانه ۲۲٫۶۰۸ دلار

بعد از ۶ ماه دوره آموزشی، سربازان وارد شده به خدمت ارتش ایالات متحده به طور خودبخود به این درجه می رسند و با این درجه نظامی، حقوق آن ها به ۱٫۸۸۴ دلار برای هر ماه خدمت افزایش می یابد.

دسته E-3: حقوق دریافتی سالیانه ۲۳٫۷۷۲ دلار

ترفیع درجه و بدست آوردن درجه E-3 به طور اتوماتیک و پس از یک سال خدمت در ارتش کشور محقق می شود. حقوق پایه در این درجه ۱٫۹۸۱ دلار برای هر ماه است که بعد از گذشت یک سال خدمت، هر ماه ۴۲۷ دلار به آن اضافه می شود. درجه این گروه معادل سرباز یکم در یگان های مختلف زمینی، دریایی و هوایی است.

دسته E-4:حقوق دریافتی سالیانه ۲۷٫۶۸۴ دلار

اگر چه مدت زمان خدمت در واحدهای مختلف ارتش ایالات متحده برای رسیدن به درجه ای خاص متفاوت است اما سربازانی که وارد دسته E-4 می شوند معمولاً سابقه دستکم دو سال حضور در ارتش کشور را دارا هستند. از درجات اصلی این رده می توان به سرجوخه یا افسران درجه سه اشاره کرد. کسانی که در عرض دو سال وارد این دسته شوند، دستمزد ماهیانه به ۲٫۳۰۷ دلار افزایش می یابد. گروهی از سربازان تنها بعد از یک سال ماندن در این دسته به دسته بالاتر می روند اما کسانی که در این دسته باقی بمانند، پس از سه سال خدمت در ارتش ماهیانه ۲٫۴۳۲ دلار دریافت می کنند.

دسته E-5: حقوق دریافتی سالیانه ۳۲٫۱۳۶ دلار

از این دسته به بعد دیگر ترفیعات به صورت اتوماتیک رخ نمی دهد اما سربازان می توانند با کمی بیش از ۳ سال خدمت در ارتش کشور به این دسته بندی برسند. گروهبان ها معمولا در این دسته قرار می گیرند. افراد حاضر در دسته E-5 ماهیانه ۲٫۶۷۸ دلار حقوق دریافت می کنند. هر سرباز آمریکایی دستکم ۳ سال را در این دسته بندی باقی می ماند. اگر چه درجه آن ها در این مدت تغییر نمی کند اما با افزایش سال خدمت، حقوق ماهیانه آن ها نیز افزایش می یابد. ۴ سال پس از ورود به ارتش، یک سرباز حاضر در دسته E-5 ماهیانه ۲٫۸۰۴ دلار حقوق دریافت می کند. بعد از ۶ سال خدمت بار دیگر حقوق آن ها افزایش پیدا کرده و اگر چه ترفیعه درجه ای صورت نگرفته اما حقوقشان به ۳٫۰۰۱ دلار در ماه می رسد.

دسته E-6: حقوق دریافتی سالیانه ۳۹٫۰۴۸ دلار

به ندرت پیش می آید که یک سرباز آمریکایی در کمتر از ۶ سال بتواند به این دسته حقوقی برسد که معمولاً سرگروهبان ها و افسران درجه یک را شامل می شود. هر سرباز این دسته با دستکم ۶ سال خدمت در ارتش ایالات متحده می تواند ماهی ۳٫۲۵۴ دلار حقوق دریافت نماید. بعد از دو سال دیگر، این عدد به ۳٫۵۴۳ دلار در ماه رسیده و سالانه به ۴۲٫۵۰۰ دلار می رسد. رسیدن به دسته حقوقی بالاتر، E-7، به ندرت پیش از ۱۰ سال خدمت در ارتش رخ می دهد اما مواردی نیز از آن دیده شده است. اگر تا آن زمان سرباز حاضر در دسته E-6 به دسته حقوقی بالاتر ترفیع پیدا نکند نیز حقوق او افزایش یافته و به ۳٫۶۵۶ دلار در ماه خواهد رسید. افزایش حقوق بعدی آن ها پس از ۱۲ سال خدمت در ارتش رخ می دهد و آنگاه است که حقوق آن ها به ۳٫۸۷۵ دلار در ماه افزایش داده می شود.

دسته E-7: حقوق دریافتی سالیانه ۴۷٫۳۴۰ دلار

رسیدن به دسته حقوقی E-7 که یکی از بالاترین درجه های گروهبانی را شامل می شود با کمتر از ۱۰ سال خدمت به ندرت دیده می شود اما امکان پذیر است. کسانی که به این درجه حقوقی برسند ماهیانه ۳٫۹۴۵ دلار حقوق دریافت کرده و پس از رسیدن به سالگرد دهمین سالگرد خدمتشان، حقوق آن ها به ماهی ۴٫۰۷۲ دلار افزایش داده می شود. برخی از سربازان در این دسته حقوقی بازنشسته می شوند که در این صورت حقوق دریافتی آن ها هر دو سال یکبار افزایش یافته تا وقتی که زمان بازنشستگی فرا رسد. وقتی که این سربازان به ۲۰ سال خدمت برسند، حقوق دریافتی آن ها به ۴٫۷۹۸ دلار در ماه یا سالیانه ۵۷٫۵۷۶ دلار رسیده است.

درجات و حقوق سربازان ارتش ایالات متحده

ارتش ایالات متحده مدت زمانی که هر سرباز می تواند با درجه ای خاص خدمت کند را مشخص کرده است. بر اساس قانونی که به «ارتقاء یا اخراج» (up or out) مشهور است، اگر سربازی نتواند به دسته حقوقی و درجه ای بالاتر برسد دوره خدمت آن ها تمدید نخواهد شد. اگر چه طول این دوره بین شاخه های مختلف ارتش متفاوت است اما در نیروی دریایی، پایان دوره خدمت در ۲۴ سالگی ورود به ارتش رخ می دهد. سربازی که با این دسته بندی ۲۴ سال خدمت کرده باشد ماهیانه ۵٫۰۶۹ دلار حقوق دریافت می کند.

دسته E-8: حقوق دریافتی سالیانه ۵۵٫۸۸۴ دلار

برخی از سربازان ممکن است با تنها ۱۲ سال خدمت به این دسته حقوقی و درجه ای برسند که حقوق ماهیانه ۴٫۶۵۷ دلار را برای آن ها در پی دارد. سربازانی که با درجه E-8 و پس از ۲۰ سال خدمت بازنشسته شوند ماهیانه ۵٫۳۷۴ دلار و سالیانه ۶۴٫۴۸۸ دلار حقوق دریافت می کنند. اگر بعد از این دوره بار دیگر در ارتش بمانند هر دو سال یکبار ترفیع درجه و حقوق دریافت خواهند کرد. قانون «ترفیع یا اخراج» مانع از آن می شود که سربازان دارای درجه سرگردی بیش از ۲۹ سال در ارتش بمانند.

دسته E-9: حقوق دریافتی سالانه ۶۶٫۹۶۰ دلار

سربازان این دسته معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند اگر چه برخی از افراد که مناصب ویژه ای دارند ممکن است با این رتبه، سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت را نیز داشته و همچنان در ارتش مانده باشند. کسانی که با ۱۵ سال خدمت به دسته E-9 وارد شده باشند ماهیانه ۵٫۵۸۰ دلار حقوق دریافت می کنند. در سال شانزدهم خدمت، حقوق ماهیانه این افراد به ۵٫۷۵۸ دلار افزایش می یابد. بعد از ۲۰ سال خدمت حقوق ماهیانه این دسته به ۶٫۲۲۷ دلار در ماه رسیده و زمانی که افراد این دسته واجد شرایط بازنشستگی شوند حقوق سالانه آن ها به ۷۴٫۷۲۴ دلار می رسد. برخی از شاخه های ارتش ایالات متحده به سربازان این دسته بندی اجازه می دهند که تا ۳۲ سال نیز در خدمت باقی بمانند که در این صورت آن ها ماهیانه ۷٫۴۷۵ دلار و سالیانه ۸۹٫۷۰۰ دلار حقوق دریافت می کنند.

دسته O-1: حقوق دریافتی سالیانه ۳۸٫۲۵۶ دلار

در مقایسه با سربازانی که تجربه خدمتی مشابهی دارند، افسران ارتش ایالات متحده حقوق قابل ملاحظه تری دریافت می کنند. افسری که تازه وارد خدمت شده و در دسته O-1 قرار دارد ماهیانه به طور ثابت ۳٫۱۸۸ دلار حقوق دریافت می کند.

دسته O-2: حقوق دریافتی سالیانه ۵۰٫۲۰۸ دلار

افسران ارتش ایالات متحده پس از دو سال خدمت به طول اتوماتیک به این دسته ترفیع می کند و یکی از بالاترین افزایش حقوق های ارتش ایالات متحده در این بین اتفاق می افتد. هر افسر آمریکایی که در دسته بندی درجه ای O-2 قرار دارد ماهیانه ۴٫۱۸۴ دلار حقوق دریافت می کند که به صورت سالانه به ۵۰٫۲۰۸ دلار بالغ می شود.

دسته O-3: حقوق دریافتی سالیانه ۶۸٫۰۵۲ دلار

افسران ارتش ایالات متحده پس از سه سال خدمت به افزایش حقوق دست پیدا می کنند و پس از ۴ سال خدمت به صورت اتوماتیک به دسته بعدی منتقل می شوند. ستوان و سروان های جدید ارتش ایالات متحده با ۴ سال سابقه خدمتی ماهیانه ۵٫۶۷۱ دلار حقوق دریافت می کنند و هر دو سال یک بار حقوق آن ها افزایش داده می شود.

دسته O-4: حقوق دریافتی سالیانه ۸۶٫۸۳۲ دلار

وقتی که افسران ارتش به درجه O-4 می رسند دستکم سابقه حضور ۱۰ ساله در ارتش ایالات متحده را دارند. یک فرمانده ارتش با درجه ستوان یا سروان و یک دهه سابقه حضور در ارتش، ماهیانه ۷٫۲۳۶ دلار حقوق دریافت می کند که به صورت سالیانه کمی کمتر از ۸۶٫۸۳۲ دلار است. با افزایش دوره خدمتی، هر دو سال یکبار این حقوق افزایش داده می شود. حقوق درفاتی این دسته در عدد ۸٫۰۷۴ دلار در ماه به پایان می رسد از این رو افسرانی که که در این دوره با توجه به مزایا و دریافتی های دیگر بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار حقوق در ماه حقوق می گیرند باید به دسته O-5 ارتقا داده شوند.

دسته O-5: حقوق دریافتی سالیانه ۱۰۵٫۰۱۲ دلار

قبل از رسیدن به دسته حقوقی O-5، افسران ارتش معمولاً ۱۷ سال سابقه خدمت را دارند. تا هجدمین سال استخدام شدن در ارتش، آن ها ماهیانه ۸٫۷۵۱ دلار حقوق به خانه می برند. بعد از ۱۸ سال خدمت در ارتش، افسران سالانه ۱۰۸٫۰۰۰ دلار حقوق دریافت می کنند. سرهنگ هایی که نشان کامل ندارند در این دسته قرار می گیرند.

دسته O-6: حقوق دریافتی سالیانه ۱۳۰٫۰۹۲ دلار

سرهنگ های دارای ستاره کامل که با عنوان «پرنده کامل» از آن یاد می شود یا سروان های نیروی دریایی با متوسط ۲۲ سال خدمت در ارتش، ماهیانه ۱۰٫۸۴۱ دلار حقوق دریافت می کنند. افسرانی که به درجه ژنرالی یا دریاسالاری ترفیع پیدا نمی کنند باید پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند. در این زمان حقوق ماهیانه آن ها به ۱۱٫۶۶۸ دلار رسیده که معادل ۱۴۰٫۰۰۰ دلار به طور سالیانه است.

دسته O-7: حقوق دریافتی سالیانه ۱۵۵٫۸۲۰ دلار

در این دوره است که ستاره به درجات روی شانه افسران ارتش اضافه می شود. رسیدن به درجه ژنرالی یا دریاسالاری به مولفه های متعددی از جمله وجود شغل و یا منصب خالی بستگی دارد. هر یک از این درجات به پیش نیازهای اجباری خود نیاز دارد و شبیه سیستم تمدید دوره خدمتی «ترفیع یا اخراج»، افسران نیز باید یا موفق به رسیدن به درجه بالاتر شده و یا بازنشسته شوند. افسرانی که کمتر از ۵ سال در درجه سرگردی باقی مانده باشند بعد از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند. در این مرحله آخرین حقوق آن ها ماهیانه ۱۲٫۹۸۵ دلار خواهد بود.

دسته O-8: حقوق دریافتی سالیانه ۱۸۴٫۵۷۲ دلار

ژنرال ها و دریاسالارهای دارای دو ستاره باید در ۳۵ اُمین سال خدمت خود بازنشسته شوند. در این مرحله، آن ها ماهیانه ۱۵٫۳۸۱ دلار حقوق دریافت می کنند که به صورت سالیانه به ۱۸۴٫۵۷۲ دلار می رسد.

دسته O-9: حقوق دریافتی سالیانه ۱۸۹٫۶۰۰ دلار

حقوق دریافتی افسران ارتش ایالات متحده بر اساس قانون تعیین و محدود شده است. ژنرال ها و دریاسالارهای سه و چهار ستاره ای که به اندازه کافی در ارتش باقی بمانند بیشترین میزان دستمزد ارتش را بر اساس قانون اساسی ایالات متحده دریافت می کنند. جدای از حقوق و مزایای دیگر، حقوق ثابت این افسران ماهیانه ۱۵٫۸۰۰ دلار است که سالیانه به عدد ۱۸۹٫۶۰۰ دلار می رسد.

دسته O-10: حقوق دریافتی سالیانه ۱۸۹٫۶۰۰ دلار

بدون توجه به سال های خدمت در ارتش، وقتی که یک افسر ارتش به درجه ژنرالی یا دریاسالاری با ۴ ستاره می رسد دیگر حقوق دریافتی آن ها افزایش نیافته و در ماهی ۱۵٫۸۰۰ دلار به پایان می رسد.

مزایا و دریافتی های اضافه ای که حقوق سربازان و افسران ارتش را افزایش می دهد

حقوق ماهیانه سربازان ارتش ایالات متحده، به خصوص در درجات پایین، ظاهراً بسیار ناچیز به نظر رسیده و حدود ۲۰٫۰۰۰ دلار در سال است. اما سربازان مزایا و دریافتی های اضافی دیگری نیز دارند که به طور قابل ملاحظه ای دریافتی های آنان را افزایش می دهد. برای مثال بیمه سلامت موسوم به «TRICARE Prime» که برای تمامی سربازان ارتش مجانی است، سالیانه ۶٫۸۹۶ دلار برای آن ها پس انداز در پی دارد. وقتی که سربازان به درجه ای برسند که اجازه زندگی در خارج از پادگان های نظامی را داشته باشند، یک مبلغ اضافه برای تامین مسکن به دریافتی آن ها اضافه می شود که مبلغ آن به مکان زندگی و داشتن یا نداشتن فرزند بستگی دارد. همچنین آن ها کمک هزینه غذایی دریافت کرده و در مناطقی که هزینه زندگی در آن ها بالاست نیز مقداری دیگر کمک هزینه دریافت خواهند کرد. هزینه هایی نیز برای خرید لباس و یونیفرم های نظامی در اختیار سربازان قرار می گیرد. هر بخشی از دریافتی های سربازان ارتش ایالات متحده که زیر عنوان «فوق العاده» یا «کمک هزینه» (allowance) بیاید از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. از این رو سربازان ارتش ایالات متحده تنها برای دو سوم از حقوق خود به دولت مالیات می پردازند.