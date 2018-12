ارکستر لهستانی‌ در قصر پادشاه کوهستان

«در قصر پادشاه کوهستان/In the Hall of the Mountain King» قطعه موسیقی ارکسترال ساختهٔ آهنگساز نروژی، ادوارد گریگ در 1875 میلادی، به‌عنوان موسیقی صحنه برای صحنهٔ ششم از پرده دوم نمایش‌نامه پیر گینت نوشته هنریک ایبسن است. این قطعه در اصل موومان پایانی پیر گینت، سوییت شماره 1، اپوس 46 است که گریگ از موسیقی صحنه نخستین جدا کرده بود. به دلیل زمینه موسیقایی «در قصر پادشاه کوهستان» که به آسانی قابل تشخیص است، این قطعه در فرهنگ عامه مورد توجه ویژه قرار گرفته است و آهنگسازان متعددی به تنظیم مجدد آن پرداخته‌اند. ارکستر کلاسیک شهر ژیلونا گورا لهستان در یک اجرای گروهی ابتدا بخشی از سمفون شماره 9 بتهوون و سپس در قصر پادشاه کوهستان را در خیابان مشهور به Flash Mob اجرا کرده است. این اجرای خیابانی را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.