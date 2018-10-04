نسخه اصلی
صفحه نخست » مذهبی
844بازدید
‍ پ

ادعیه و اعمال روز پنجشنبه

ادعیه و اعمال روز پنجشنبه
کد خبر: ۸۳۹۶۶۲
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۲ 04 October 2018

1. دعاي روز پنج‏شنبه‏:

بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ الَّذي‏ اَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جآءَ بِالنَّهارُ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ وَكَساني‏ضِيآئَهُ وَ اَ نَا في‏ نِعْمَتِهِ اَللّهُمَّ فَكَما اَبْقَيْتَني‏ لَهُ فَاَبْقِني‏ لِأَمْثالِهِ وَ صَلِّ عَلَي النَّبِيِ‏مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لا تَفْجَعْني‏ فيهِ وَ في‏ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيالي‏ وَ الْأَيَّامِ بِارْتِكابِ الْمَحارِمِ‏وَ اكْتِسابِ الْمَأثِمِ‏وَ ارْزُقْني‏ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ ما فيهِ وَخَيْرَ ما بَعْدَهُ وَ اصْرِفْ عَنّي‏ شَرَّهُ‏وَ شَرَّ ما فيهِ وَ شَرَّما بَعْدَهُ اَللّهُمَّ اِنّي‏ بِذِمَّةِ الْإِسْلامِ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ‏اَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفي‏ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاعْرِفِ‏اللّهُمَّ ذِمَّتِيَ الَّتي‏ رَجَوْتُ بِها قَضآءَ حاجَتي‏ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لي‏فِي‏الْخَميسِ خَمْساً لا يَتَّسِعُ لَها اِلاَّ كَرَمُكَ وَ لا يُطيقُها اِلاَّ نِعَمُكَ سَلامَةً اَقْوي‏ بِها عَلي‏ طاعَتِكَ وَعِبادَةً اَسْتَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثُوبَتِكَ وَ سَعَةً فِي‏الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ‏الْحَلالِ وَ اَنْ تُؤْمِنَني‏ في‏ مَواقِفِ الْخَوْفِ بِاَمْنِكَ وَ تَجْعَلَني‏ مِنْ طَوارِقِ الْهُمُومِ‏وَالْغُمُومِ في‏ حِصْنِكَ وَصَلِّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلي‏ بِهِ شافِعاً يَوْمَ‏الْقِيمَةِ نافِعاً اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ!

سپاس از آنِ خدايي است كه شب تار را به قدرت خود بُرد و روزروشن را به رحمت خود آورد، بار خدايا! چنان كه مرا براي اين روززنده گذاشتي، براي مثل اين روز زنده گذار، و رحمت فرست برپيامبر، محمّد و خاندانش، و داغدارم مكن در اين روز و ديگر شب‏هاو روزها به ارتكاب حرام‏ها و اكتساب گناهان، و روزي‏ام كن خيرش را و خير آنچه در آن است و خير پس از آن را و بگردان از من شرّ آن، وشرّ آنچه در آن است، و شرّ بعد از آن را. خدايا! به عهد و رشته اسلام تو توسّل مي‏جويم، و به حرمت قرآن، برتو اعتماد مي‏كنم، و به محمّد مصطفي - كه درود خدا بر او وخاندانش‏باد - نزد تو شفاعت مي‏خواهم. به حساب آور خدايا، تعهّدي را كه‏بدان اميدوار برآوردن حاجتم هستم اي مهربان‏ترينِ مهربانان! خدايا!برآور برايم در اين روز پنج‏شنبه، پنج حاجت كه جز كرمت وسعت آن‏را ندارد، و جز نعمتت بر آن توانا نيست: سلامتي كه مرا نيروي طاعت‏دهد، و عبادتي كه شايسته مزد فراوانم كند، و گشايشي در زندگي‏ام باروزي حلال، و مرا امنيّت دهي به هنگامِ ترس به امنيّت خود، و ازحوادث پُر غم واندوه در دژ خويشم درآوري؛ ورحمت فرست برمحمد و خاندانش و توسّلم را به او، شفيعم ساز در روز قيامت‏سودبخش؛ زيرا تويي كه مهربان‏ترينِ مهرباناني.

 

2. زيارت امام حسن عسكري (ع):

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وَلِيَّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ وَخالِصَتَهُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يااِمامَ الْمُؤْمِنينَ وَوارِثَ الْمُرْسَلينَ وَحُجَّةَ رَبِّ الْعالَمينَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلي‏آلِ بَيْتِكَ‏الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ يا مَوْلايَ يا اَبا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اَنَا مَوْليً لَكَ‏وَلِالِ بَيْتِكَ وَهذا يَوْمُكَ وَهُوَ يَوْمُ الْخَميسِ وَاَنَا ضَيْفُكَ فيهِ وَمُسْتَجيرٌ بِكَ فيهِ‏فَاَحْسِنْ ضِيافَتي‏ وَاِجارَتي‏ بِحَقِّ آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ.

درود بر تو اي وليّ خدا! درود بر تو اي حجّت خدا و حجّت او! درودبر تو اي امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگارجهانيان!رحمت فرستد خدا بر تو و بر خاندان پاك و پاكيزه‏ات! اي‏سرورم، اي ابا محمّد حسن بن علي! من وابسته تو و خاندان توام، واين روز توست كه روز پنج شنبه است، و من مهمان توام، و اين روز توست كه روز پنج‏شنبه است، و من مهمان توام در آن و پناهنده به‏توام. خوب پذيري‏ام كن، و پناهم دِه به حقّ خاندان پاك و پاكيزه‏ات!

 

3.روزه گرفتن

 

4. صد مرتبه صلوات

 

5. زيارت مزار شهيدان و مؤمنان

 

6. خواندن دعاي زير در پايان اين روز:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي‏ لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ‏وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خاضِعٍ مِسْكينٍ مُسْتَكينٍ لا يَسْتَطيعُ لِنَفْسِهِ صَرْفاً وَ لاعَدْلاً وَ لا نَفْعاً وَلا ضَرّاً وَ لا حَيوةً وَ لا مَوْتاً وَ لا نُشُوراً وَ صَلَّي اللَّهُ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ الْأَخْيارِ الأَبْرارِ وَ سَلَّمَ تَسْليماً. آمرزش خواهم از خدايي كه نيست پرستيده شايسته‏اي جز او. زنده وپاينده است و به او باز گردم، بازگشتنِ بنده فروتن گدا و بيچاره كه‏نتواند براي خود، كاري و دفاعي و سودي و زياني و زندگي و مرگي ورستاخيزي؛ و رحمت فرستد خدا بر محمّد و نژاد پاك و پاكيزه و نيك‏و خوش رفتارش و درود فراوان بر آنها باد!

 

7. تسبيح مخصوص روز پنج‏شنبه:

بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الَّذِي‏اَلْواسِعُ الَّذي لَايَضِيقُ الْبَصِيرُ الَّذِي لَايَضِلُّ النُّورُ الَّذِي لَايَخْمُدُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الَّذِي لَايَمُوتُ، الْقَيُّومُ الَّذِي لَايَهْنُ، الصَّمَدُ الَّذِي لَايَطْعَمُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ وَأَعَزَّ وَأَعْلَي‏ مَكَانَكَ، وَأَشْمَخَ مُلْكَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَبَرَّكَ وَأَرْحَمَكَ الَّذِيَ‏لَّذِي وَأَعَْمَكَ وَأَعَْلَمَكَ وَأَسْمَحَكَ وَأَجَلَّكَ وَأَكَْمَكَ وَأعَزَّكَ وَأَعْلَاكَ وَأَقْوَاكَ وَأَسْمَعَكَ وَأَبْصَرَكَ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَكْرَمَ عَفْوَكَ وَأَعْظَمَ تَجَاوُزَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وَأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَنْعَمَ الآءَكَ وَأَسْبَغَ نَعْمآءَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَفْضَلَ ثَوَابَكَ وَأَجْزَلَ عَطَآءَكَ، سُبْحانَكَ لَا الهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَوْسَعَ حُجَّتَكَ وَأَوْضَحَ بُرْهَانَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَشَدَّ أَخْذَكَ وَأَوْجَعَ عِقَابِكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَشَدَّ مَكْرَكَ وَأَمْنَنَ كَيْدَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ السَّمواتُ الْسَّبْعُ وَالأَرَضُونَ الْسَّبْعُ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَرِيبُ فِي عُلُوِّكَ الْمُتَعَالِي فِي دُنُوِّكَ الْمُتَدَانِي دُونَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْ خَلاقِكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَرِيبُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَالدَّآئِمِ مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَالْباقِي بَعْدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تَصَاغَرَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِجَبَرُوتِكَ وَذَلِّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِمُلْكِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِقُدْرَتِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِسُلْطانِكَ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَلَكْتَ الْمُلُوكِ بِعَظَمَتِكَ وَقَهَرْتَ الْجَبَابِرَةَ بِقُدْرَتِكَ وَذَلَّلْتَ الْعُظَمَآءَ بِعِزِتَّكَ، وَسُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تَسْبِيحاً يَفْضُلُ عَلي‏ تَسْبِيحِ الْمُسَبِّحِينَ كُلِّهِمْ مِنْ أَوَّلا الدَّهْرِ ِالي‏ اخِرَةِ، وَمِلْ‏ءَ السَّمَواتِ وَالْأَرَضِينَ وَمِلْ مَا خَلَقْتَ وَمِلْ‏ءَ مَا قَدَّرْتَ سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ السَّمَواتُ بِأَقْطَارِهَا وَالشَّمْسُ فِي مَجَارِيَها وَالْقَمَرُ مَنَازِلِهِ وَالنَّجُومُ فِي سَيَرانِهَا وَالْفَلَكُ فِي مَعَارِجِهِ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ الَّا أَنْتَ يُسَّبِحُ لَكَ النَّهارُ بِضَوْئِهِ، وَاللَّيْلُ بِدُجَاهُ وَالنُّورُ بِشُعَاعِهِ وَالظُّلْمَةُ بِغُمُوضِهَا، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الرِّيَاحُ فِي مَهَبِّهَا وَالسِّحَآبُ بِأَمْطَارِهَا وَالْبَرْقُ بِأَخْطَافِهِ وَالرَّعْدُ بِإِرْزَامِهِ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الأَرْضُ بِأَقْوَآتِهَا، وَالْجِبَالُ بِأَطْوَادِهَا وَالْأَشْجَارُ بِأَوْرَاقِهَا وَالْمَرَاعِي فِي مَنَابِتِهَا، سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَإِالهَ ِالَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، عَدَدَمَا سَبَّكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَكَمَا تُحِبُّ يَا رَبِّ أَنْ‏تُحْمَدَ وَكَمَا يَنْبَغِي لِعَضَمَتِكَ وَكِبْرِيَآئِكَ وَعِزَّكَ وَقُوِتَّكَ وَقُدْرَتِكَ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلي‏ رَسُولِه مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّنَ وَالِهِ أَجْمَعِينَ.

گزارش خطا
برچسب ها
ادعیه اعمال روز پنجشنبه
روی خط سایت ها
مدیا
کارگزاران به دنبال تصاحب پست‌های اقتصادی دولت/آمریکا به دنبال باطل کردن دلار‌های خانگی ایران است/سازمان هواشناسی: دزدی برف...

کارگزاران به دنبال تصاحب پست‌های اقتصادی دولت/آمریکا به دنبال باطل کردن دلار‌های خانگی ایران است/سازمان هواشناسی: دزدی برف...

طرح سؤال از روحانی دوباره کلید خورد/شکایت جدید دولت از سی نماینده مجلس/تحقیق و تفحص از دستمزد مدیران...

طرح سؤال از روحانی دوباره کلید خورد/شکایت جدید دولت از سی نماینده مجلس/تحقیق و تفحص از دستمزد مدیران...

سردار نقدی: اگر مشکلی وجود دارد به گردن انقلاب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است/کنایه نفیسه روشن به سحر...

سردار نقدی: اگر مشکلی وجود دارد به گردن انقلاب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است/کنایه نفیسه روشن به سحر...

واکنش آشنا به بازداشت حسن عباسی/وزارت علوم هم جعلی بودن مدرک هاشمی را تNیید کرد/کارگرانی که به جای دستمزد،...

واکنش آشنا به بازداشت حسن عباسی/وزارت علوم هم جعلی بودن مدرک هاشمی را تNیید کرد/کارگرانی که به جای دستمزد،...

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران سنگین است

افزایش فوتی های تصادف جاده ساوه به ۵ نفر

مدارس 10 شهر خوزستان فردا تعطیل است

تردد خودروهای شخصی به طرف مرزمهران ممنوع شد

آیا سربازی 24 ماه می‌شود؟

تصادف مرگبار قطار با مردم در هند

نصرالله: ایران در امور لبنان دخالتی ندارد

روسیه ۱۸۰ میلیارد دلار از اوراق خزانه آمریکا را فروخت

صادرات گاز طبیعی جایگزین مناسب نفت خام

دلالان در بازار خودرو فروشنده شدند

دوران شکوفایی صنعت نفت شیل آمریکا به پایان خود نزدیک می‌شود

ادامه صادرات نفت ایران با وجود تهدید تحریم‌های آمریکا

بسته حمایتی یکشنبه نهایی می‌شود

قیمت نفت بخشی از افت اخیر خود را جبران کرد

رشد قابل توجه در تولید محصولات معدنی

وب گردی

افزایش نرخ رسمی ارز از طرف دولت جرقه دلار 19 هزار تومانی را زد.

نرخ دلار عمدا بالا نگه داشته میشود!!

دلایلی که موجب زمین خوردن استارت‌آپ‌ عریضه پلاس شد

چرا استقبال مردم از تسهیلات وام مسکن کم است؟

افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای نفتی در مرداد ماه

افزایش قیمت بنزین چقدر محتمل است؟

قیمت خودرو گران می‌شود؟

رشد ۱۷۸ درصدی عوارض خروج از کشور

هاشمی : شنود در همه جا به طور جدی انجام می شود/فیلم

به یک صندوق دار مجرب نیازمندیم.

به تعدادی مشاور مسکن نیازمندیم

نیازمندیهای رایگان کشور

دنبال کار خوب می گردید..

کرج در یک سال گذشته تنها دو ماه شهردار داشت!

محمد علی افشانی هم از شهرداری تهران می ورد

ربوده شدن ۱۴ نیروی بسیجی هنگ مرزی میرجاوه توسط تروریست ها
جنایتی جدید در پارک ملی گلستان، در آستانه اتفاقی مهیب!
واکنش آشنا به بازداشت حسن عباسی/وزارت علوم هم جعلی بودن مدرک هاشمی را تNیید کرد/کارگرانی که به جای دستمزد، «نوشابه» می‌گیرند!
در ماجرای جمال خاشقچی مراقب ایران باشید!
کدام زنان امروز به ورزشگاه می‌روند؟/راه حل یک نماینده برای دور زدن تحریم‌ها/اقدام عجیب مدیر شبکه سه درباره فردوسی‌پور/تهمینه میلانی: همه نقاشی‌ها را خودم کشیدم/هاشمی‌طبا: ظهور احمدی‌نژاد جدید بعید نیست
نظریه تازه ترامپ در مورد قتل خاشقجی بعد از تماس با ملک سلمان
استقبال رسانه اصولگرا از حذف فردوسی‌پور/عامل نفوذی با بیهوش کردن مرزبان‌ها موجب ربودن آنها شد/اسیدپاشی روی یک پزشک در تهران/عليرضا بهشتی: اگر رفراندوم مشکل‌آفرین بود، سوئیس باید از هم می‌پاشید»
مصاحبه انگلیسی جواد خیابانی سوژه فضای مجازی
عکس منتشره از جنازه طراح‌اصلی حمله به اهواز
سخنان تمسخر آمیز سناتور آمریکایی در مورد ژن و تبار ایرانی!
چگونه آرای رئیسی در انتخابات بعدی۲برابرخواهدشد؟
درخواست عربستان برای بازپس گیری جزایر سه گانه از ایران!/تعلیق سفرهای سیاسی فرانسه، آلمان، انگلیس و هلند به عربستان سعودی/ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته واشنگتن به ریاض/درخواست چهل نماینده آمریکا از ترامپ برای اعمال تحریم‌های سخت علیه عربستان
اولین اظهارنظر ترامپ علیه ایران پس از معامله جدید!
افشای جزئیات تکان‌دهنده از قتل خاشقجی
فرزند شهید بهشتی: شاید پدرم را هم از قطار انقلاب پیاده می‌کردند/صدور مجوز حضور بانوان در بازی پرسپولیس برابر السد

جنگ در شبکه سه با حذف نود از کنداکتور امشب علنی شد/فردوسی پور قیچی می‌شود؟  (۲۳۳ نظر)

«خاوری» را می‌توانیم یک‌هفته‌ای بازداشت کنیم/هشدار «آشنا» درباره نوچه‌ها!/توصیه آبلیمویی ضرغامی به مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی!/چمران: تخریب قالیباف برنامه‌‌ای از پیش تعیین شده است  (۱۶۱ نظر)

فردی که در نماز جمعه به رئیس جمهور توهین کرد/کنایه سروری به روحانی/چند درصد مستأجران زلزله زده کف خیابان زندگی می‌کنند/صداو سیما مرد زیرابرو برداشته نمی‌خواهد  (۱۵۹ نظر)

کدام زنان امروز به ورزشگاه می‌روند؟/راه حل یک نماینده برای دور زدن تحریم‌ها/اقدام عجیب مدیر شبکه سه درباره فردوسی‌پور/تهمینه میلانی: همه نقاشی‌ها را خودم کشیدم/هاشمی‌طبا: ظهور احمدی‌نژاد جدید بعید نیست  (۱۵۷ نظر)

ربوده شدن ۱۴ نیروی بسیجی هنگ مرزی میرجاوه توسط تروریست ها  (۱۴۸ نظر)

حمایت امام جمعه اصفهان از رأی مجلس به FATF/هلال احمر: انگیزه عامل خونگیری مدرسه تاکستان عاشقانه بود/فلاحت پیشه: با جریان مخالف ترامپ در آمریکا مذاکره کنیم/علم‌الهدی: رهبر اجازه داد، لوایح در مجلس بررسی شود، ولی آیا تصویب آن با مبنای رهبر یکی بود؟  (۱۲۸ نظر)

برای به آتش کشیدن اعتماد عمومی، چه چیزی بهتر از رسانه ملی؟  (۱۲۸ نظر)

برای حفظ آبرو و تحقق شعارهای رنگارنگ انتخاباتی‌تان،«قالیباف» را شهردار کنید!  (۱۲۷ نظر)

به محض انتخاب دولت در سال 92، قیمت دلار کاهش یافت / برای تأمین کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار تا آخر سال هزینه خواهیم کرد / در کاخ سفید، بدترین‌ها علیه ایران جمع شده‌اند  (۱۲۵ نظر)

خبری از افزایش حقوق تا سال آینده نیست!/ حقوق‌بگیران فقط برای زنده ماندن حقوق می‌گیرند  (۱۲۱ نظر)

پای آرنولد هم به دعوای استیلی و کی‌روش باز شد!/واکاوی یک نماینده از شعار دانشجویان علیه واعظی/علم‌الهدی: فیلم دیدن جزو برنامه‌‌ مرتب بنده است  (۱۱۶ نظر)

مگر افزایش قیمت سوخت پیش از ترمیم دستمزد ممکن است؟!  (۱۱۰ نظر)

استقبال رسانه اصولگرا از حذف فردوسی‌پور/عامل نفوذی با بیهوش کردن مرزبان‌ها موجب ربودن آنها شد/اسیدپاشی روی یک پزشک در تهران/عليرضا بهشتی: اگر رفراندوم مشکل‌آفرین بود، سوئیس باید از هم می‌پاشید»  (۸۶ نظر)

نظریه تازه ترامپ در مورد قتل خاشقجی بعد از تماس با ملک سلمان  (۸۱ نظر)

ادامه واکنش های جهانی به سرنوشت نامعلوم جمال خاشقجی و دردسر بزرگ محمد بن سلمان/ سرنوشت ولیعهد جوان سعودی در دستان اردوغان!  (۷۹ نظر)